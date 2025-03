Ti serve uno smarttag ma li perdi perché troppo piccoli? Usa questo a forma di carta di credito

Gli smarttag sono diventati accessori indispensabili per chi vuole proteggere e ritrovare subito gli oggetti smarriti, come chiavi, portafogli e borse. Questi dispositivi, infatti, sfruttano la tecnologia Bluetooth o la rete di localizzazione globale per aiutarvi a localizzare rapidamente i vostri beni. Tuttavia, sebbene siano estremamente utili, gli smarttag tradizionali, grazie alla loro dimensione compatta, possono risultare facili da perdere. Fortunatamente, oggi esiste una soluzione che risolve questo problema: il SwitchBot Wallet Finder Card, un localizzatore intelligente dal design a forma di carta di credito.

SwitchBot Wallet Finder Card, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SwitchBot Wallet Finder Card si distingue per il suo design ultra sottile, con uno spessore di soli 2,5 mm, più sottile di una moneta. Questo lo rende adatto per essere inserito nel portafoglio o nel porta carte, senza aggiungere ingombro. Grazie alla sua forma simile a quella di una carta di credito, è molto più facile da tenere sotto controllo rispetto ai tradizionali smarttag, che possono facilmente sfuggire di mano o finire nei posti più impensati. La SwitchBot Wallet Finder Card si integra perfettamente con il vostro quotidiano, offrendo una soluzione elegante e pratica per tenere al sicuro gli oggetti di valore, sia a casa che in viaggio.

Una delle caratteristiche principali dello SwitchBot Wallet Finder Card è la sua compatibilità con Apple Find My, il che significa che potete tracciare i vostri oggetti in qualsiasi parte del mondo senza dover scaricare app aggiuntive. Grazie alla rete di localizzazione globale, la carta è in grado di avvisarvi con suoni ad alta voce (78 dB) e di fornirvi indicazioni dettagliate per ritrovare rapidamente gli oggetti smarriti. Questo tipo di tracciamento globale offre una tranquillità senza pari, permettendovi di recuperare velocemente gli oggetti con una semplice notifica sul vostro dispositivo.

Un altro punto di forza del SwitchBot Wallet Finder Card è la sua lunga autonomia, con una capacità di 540 mAh che garantisce fino a 3 anni di utilizzo continuo. Inoltre, l'app SwitchBot vi avviserà quando la batteria scende sotto il 20%, così da non rischiare di perdere gli oggetti a causa di una batteria scarica. La carta è anche impermeabile e resistente alla polvere (IP67), rendendola ideale per essere utilizzata in qualsiasi condizione atmosferica.

