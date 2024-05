Tap to Pay arriva anche in Italia: la nuova funzionalità che trasforma iPhone in un POS

Gli esercenti italiani finalmente hanno la possibilità di rivoluzionare il modo in cui ricevono i pagamenti grazie alla nuova funzionalità Tap to Pay. Questa tecnologia permette di accettare pagamenti contactless direttamente con un iPhone, eliminando la necessità di dispositivi hardware aggiuntivi come i terminali POS portatili. Originariamente lanciata negli Stati Uniti nel 2022, questa funzione risponde alla crescente domanda di soluzioni di pagamento semplici e dirette per piccoli commercianti.

Tap to Pay consente l'accettazione di pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate contactless, ma anche Apple Pay e altri wallet digitali come Samsung Pay e Google Pay.

Tap to Pay su iPhone non solo semplifica il processo di accettazione dei pagamenti per gli esercenti, ma apre anche nuove prospettive per il settore retail e i servizi.

Molti grandi nomi del settore dei pagamenti, tra cui Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva, hanno già integrato questa tecnologia e la rendono disponibile ai propri clienti da subito, tramite un aggiornamento delle loro app. Altre entità come Fabrick, Numia e Banca Sella seguiranno presto, dato che l'SDK di Apple per Tap to Pay è aperto a tutti gli sviluppatori interessati.

Apple ha anche rassicurato gli utenti sulla sicurezza di Tap to Pay, sottolineando che tutte le transazioni sono criptate e processate tramite il Secure Element. Proprio come con Apple Pay, Apple non conserva dati relativi a carte di credito o dettagli delle transazioni né sul dispositivo né sui suoi server, garantendo così la massima riservatezza e sicurezza delle informazioni.