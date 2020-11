TCL 20 5G quasi senza segreti: è un medio-gamma interessante

TCL ha da poco cominciato a commercializzare smartphone sotto il proprio brand. Nel corso di questo strano 2020, il produttore cinese ha immesso sul mercato ben 6 smartphone che vanno ad occupare praticamente tutte le fasce di prezzo. TCL 10 5G è stato tra i dispositivi 5G più economici a raggiungere il mercato italiano, ma presto sarà sostituito dal successore TCL 20 5G su cui sono emersi tanti dettagli a cura del noto leaker Evan Blass.

Lo smartphone sarebbe equipaggiato con lo Snapdragon 690 di Qualcomm, processore 5G di fascia media che si pone come alternativa alle proposte di MediaTek, abbinato a 6 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna espandibile. Dal punto di vista estetico, non dovrebbero esserci originalità presentandosi con un design che segue le tendenze del momento.

Credit - Evan Blass

Il pannello posteriore ospiterebbe in un modulo rettangolare tre fotocamere con Flash LED. TCL 20 5G dovrebbe integrare un sensore principale da 48 Megapixel abbinato a un grandangolare da 8 megapixel e un ultimo sensore da 2 Megapixel per gli scatti macro. La parte frontale invece sarebbe occupata da un display da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ e foro centrale per la fotocamera da 8 Megapixel.

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.500 mAh. Non mancherebbe il jack audio da 3,5 mm e ci sarebbe un pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant. Secondo quanto riportato dalla fonte, TCL 20 5G verrà svelato a gennaio durante il CES 2021. Nessuna informazione per quanto riguarda il prezzo. La speranza è che questa volta lo smartphone non venga commercializzato in esclusiva con gli operatori telefonici, in modo da poter parlare a un pubblico più ampio.