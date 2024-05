TCL e lo smartphone del futuro, "tri-fold" con riconoscimento del volto 3D sotto al display

Durante l'esposizione del SID (Society for Information Display) del 2024 tenutasi a San Jose, California, TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) ha presentato un prototipo funzionante di smartphone tri-fold. Questo innovativo dispositivo dispone di uno schermo che, una volta completamente aperto, raggiunge una dimensione di 7,85", con un rapporto d'aspetto tipico di un tablet.

Il design di questo smartphone utilizza una tecnologia che TCL ha battezzato "Free-type", permettendo al dispositivo di assumere configurazioni a forma di "G" e "Z". Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è la notevole sottigliezza del display, con soli 427 micron di spessore. Lo spessore complessivo del prototipo si ferma a "soli" 17mm.

Fonte: MyDrivers

L'innovativo smartphone incorpora anche una tecnologia denominata Sensor under panel (SUP), che consente di eseguire il riconoscimento facciale 3D attraverso sensori nascosti sotto lo schermo pieghevole. Questa funzionalità non solo garantisce una maggiore sicurezza per l'autenticazione per i pagamenti e lo sblocco del dispositivo, ma mantiene elevata la densità di pixel (420ppi) su tutte le aree del display, assicurando una qualità visiva uniforme su tutto lo schermo.

Il display supporta inoltre un refresh rate variabile guidato dalla tecnologia LTPO, che si regola automaticamente da 1Hz a 120Hz in base ai contenuti visualizzati, ottimizzando così sia il consumo energetico sia l'esperienza utente durante l'uso intensivo come il gaming o l'uso creativo e produttivo.

Nonostante le piacevoli novità, non è ancora chiaro quali siano le intenzioni future di TCL riguardo al lancio sul mercato di questo smartphone tri-foldable. Alcune voci di corridoio suggeriscono che anche altri giganti dell'elettronica, come Huawei e Samsung, stiano lavorando su dispositivi simili, con Huawei che prevede di lanciare un modello in grado di espandersi fino a un display di 10 pollici.