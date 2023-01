L’azienda cinese TCL, ha annunciato al CES 2023 gli occhiali smart RayNeo X2. Questi dispositivi sono dotati di display binoculari a guida d’onda ottica Micro-LED a colori in abbinamento ad altre nuove funzionalità interattive per far vivere agli utenti esperienze di realtà aumentata mai viste prima. A muoverli la nuovissima piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2.

La vera sfida che è stata accettata da TCL è quella di rendere degli occhiali per la realtà aumentata simili a degli occhiali da indossare tutti i giorni nella vita quotidiana. Infatti i nuovissimi RayNeo X2 sono piuttosto sottili e leggeri, ma offrono numerose funzionalità smart, come la navigazione intelligente, la traduzione automatica e la fotografia.

“TCL RayNeo ha creato i primi occhiali binoculari al mondo con guida d’onda ottica Micro-LED a colori”, ha dichiarato Howie Li, CEO di TCL RayNeo. “La tecnologia sviluppata da RayNeo stabilirà il punto di riferimento per le future innovazioni nel campo dell’AR wearable, poiché non presenta alcun compromesso in termini di tecnologia, stile o facilità d’uso. RayNeo X2 è la nuova frontiera degli occhiali AR, e siamo solo all’inizio”.

In merito alla navigazione GPS intelligente, gli occhiali smart RayNeo X2 consentiranno all’utente di visualizzare dei punti di riferimento sul display mentre ci si muove, probabilmente con il nome di edifici, monumenti e locali, trasformando così le proprie passeggiate o i propri giri in biciletta in delle vere e proprie esplorazioni della città.

Altra caratteristica davvero interessante è la traduzione automatica, in quanto questi nuovi occhiali di TCL rileveranno e tradurranno automaticamente le frasi mentre si parla con uno straniero, facendo comparire i sottotitoli sul display.

In merito alla fotografia, invece, gli occhiali permetteranno a chi li indossa di fare delle originali foto (ma anche video e time-lapse) in prima persona. Il tutto è poi contornato da funzioni intelligenti come la stabilizzazione dell’immagine e dalla modalità notturna.

Una caratteristica davvero sorprendente di questi smart glasses è il formato del display, si può notare infatti l’elevato rapporto di contrasto fino a 100.000:1 e la luminosità dell’immagine fino a 1.000 nit, tutto questo permetterà di leggere non soltanto in modo chiaro le scritte sul display ma di farlo anche in condizioni di scarsa luminosità.

“Con il lancio di TCL RayNeo X2 cerchiamo di costruire un ecosistema AR brillante e completo per fornire ai nostri utenti contenuti ricchi e servizi interessanti. Questi includono una serie di giochi AR originali sviluppati dal nostro team”, ha dichiarato Howie Li.

Oltre ai RayNeo X2, sempre al CES 2023, sono stati annunciati già da subito sul mercato statunitense anche i TCL NXTWEAR S. Si tratta di altri occhiali smart muniti di uno schermo in FULLHD che farà sembrare all’utente di vedere uno schermo da 130 pollici a quattro metri di distanza, inoltre hanno anche un doppio display Micro OLED da 1080p di nuova generazione e di un’inedita modalità di eliminazione di fase acustica. Questi occhiali, dunque, sono l’ideale per la visione di film e di contenuti multimediali.

Parlando della disponibilità e dei prezzi di questi due nuovi prodotti sul mercato italiano non si hanno ancora molte notizie. I TCL RayNeo X2 saranno disponibili agli sviluppatori in regioni scelte entro la fine del primo trimestre 2023 e poi saranno lanciati in alcuni mercati selezionati. Per quanto riguarda invece i TCL NXTWEAR S, saranno disponibili in alcuni mercati scelti in Europa nel primo trimestre del 2023.