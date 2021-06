Tecnologia e sostenibilità, rete Vodafone 100% green in Europa

Sempre più importanti (e numerose) le varie iniziative dei diversi player all’interno del mondo tech al fine di preservare il futuro del nostro pianeta. Quando si pensa a sostenibilità ambientale in campo tecnologico non si deve però fare l’errore di pensare al solo aspetto legato alla produzione dei vari prodotti tech.

Anche le aziende fornitrici di servizi del mondo comunicazioni, come nel caso di Vodafone protagonista del contenuto odierno, possono giocare un ruolo fondamentale nella creazione di un modello di crescita e sviluppo che punti alla salvaguardia del nostro pianeta.

Dal 1° Luglio infatti Vodafone potrà certificare finalmente il raggiungimento di un risultato fondamentale in tema sostenibilità (risultato che per quanto riguarda il nostro paese è addirittura già garantito da fine 2020), con il 100% di elettricità utilizzata nelle sue infrastrutture in Europa proveniente da fonti rinnovabili e green.

“Dal 1° luglio 2021,afferma Nick Read (amministratore delegato del gruppo Vodafone),i clienti di Vodafone in tutta Europa possono essere certi che la connettività che utilizzano è interamente alimentata da elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Questo rappresenta un fondamentale traguardo verso il nostro obiettivo di azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra a livello globale entro il 2030, aiutando i nostri clienti a ridurre il proprio impatto ambientale e proseguendo nella costruzione di una società digitale, inclusiva e sostenibile in tutti i nostri mercati”

In un processo che vede Vodafone protagonista un impegno sempre più costante a 360° in tema salvaguardia del nostro pianeta, è importante constatare e condividere come aziende che il pubblico è solito conoscere come legate semplicemente al business, provino in realtà ad andare oltre al semplice aspetto economico, cercando di stimolare anche gli altri player in una lotta che deve vedere tutti coinvolti nello stesso obiettivo comune, uno sviluppo tech più sostenibile ed a minor impatto ambientale.