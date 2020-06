Telegram introduce novità per i contenuti multimediali

Telegram continua a ottenere delle interessanti novità: arrivano alcune funzioni che consentono di migliorare la condivisone dei contenuti multimediali. Con la versione 6.2, come annunciato nel blog ufficiale del servizio di messaggistica istantanea, è stato introdotto anche un editor video.

Dopo anni dalla comparsa dell’editor pensato per le foto, Telegram ha deciso di rinnovare la piattaforma, inserendo un interessante editor per i filmati da inviare ai propri contatti. La funzionalità più interessante è “Migliora”, con cui sarà possibile rendere i video migliori dal punto di vista qualitativo automaticamente. Il software si occuperà di gestire la saturazione e la luminosità del video, così da render i colori più brillanti.

Cliccando sul pennello si accede al vero e proprio editor che, se pur limitato, permetterà agli utenti di dare libero sfogo alla propria fantasia. Sarà possibile disegnare sui filmati, inserire emoji, sticker (anche quelli animati) e gestire manualmente tutte le varie impostazioni.

Migliorata anche la sezione dedicata alle GIF: basterà tenere premuto un contenuto per salvarlo nella scheda “recenti”, un luogo in cui poter accedere rapidamente alle proprie GIF preferite. Gli utenti potranno anche inserire le conversazioni nelle cartelle semplicemente premendo su una chat e cliccando l’apposita voce. La variante di Telegram per Android, che ha recentemente superato i 500 milioni di download, ha ottenuto delle novità esclusive: migliorato il player video e nuove animazioni.