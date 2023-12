Threads apre i cancelli agli utenti europei, vi siete già iscritti?

Dopo il successo iniziale e la sua rapida discesa nel numero di utenti anche a causa del blocco in Europa, Threads fa il suo atteso ingresso sul mercato nostrano, rendendosi finalmente disponibile anche in Italia. Questo social network, lanciato la scorsa estate da Meta, è ora compatibile con il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, aprendo le porte a tutti gli utenti interessati.

A differenza di molti altri social network, Instagram Threads offre un'esperienza parzialmente accessibile anche senza la necessità di registrare un account. Questa caratteristica permette di esplorare la piattaforma prima di impegnarsi completamente con la creazione di un profilo. La decisione di Meta di adattare Threads alle normative europee dimostra un impegno per rispettare le regolamentazioni locali e favorire un utilizzo più flessibile della piattaforma.

Threads si presenta come una componente testuale di Instagram, la celebre piattaforma fotografica di Meta. Il design e le funzioni richiamano fortemente l'estetica di Twitter prima che diventasse X, suscitando l'interesse degli utenti che vedono in questo nuovo social network un possibile contendente per il ruolo dominante attualmente occupato dalla piattaforma dell'ormai eliminato uccellino blu, soprattutto dopo le ultime mosse di Elon Musk.

Mark Zuckerberg ha recentemente dato il benvenuto agli utenti europei attraverso un post, esattamente come aveva fatto per il primo lancio extracomunitario.

Attualmente, Threads è ufficialmente accessibile in Europa e in Italia solo attraverso la versione web, poiché le app ufficiali per iOS e Android sembrano ancora essere in attesa di approvazione nei rispettivi store. Per coloro che non vogliono aspettare, ecco la nostra guida su come scaricare l'app fin da subito!