TikTok in mano a Musk negli USA? La Cina sarebbe d'accordo

Dopo Twitter, in seguito ribattezzato X, Musk ora potrebbe mettere le mani su TikTok, quantomeno sulla sua divisione americana. È quanto emerge da un report di Bloomberg (che cita fonti anonime), secondo cui dei funzionari del governo cinese avrebbero discusso la possibilità di vendere la divisione statunitense di TikTok, nel caso in cui la Corte Suprema confermasse il ban dell'app, che entrerebbe in vigore il prossimo 19 gennaio.

Stando a quanto riportato, la Cina preferirebbe mantenere TikTok sotto il controllo di ByteDance, ma la vendita a Musk farebbe parte di un piano più ampio per collaborare con la nuova amministrazione Trump. Se le cose dovessero proseguire per questa strada, X acquisterebbe TikTok USA, assorbendo sia i suoi utenti che le entrate pubblicitarie, pari potenzialmente a miliardi di dollari.

Foto di SAM-RIZ44 da Pixabay

D'altro canto, un portavoce di TikTok ha rilasciato una dichiarazione a Variety, definendo questo report "pura finzione". Non è chiaro quanto l'azienda sia effettivamente a conoscenza di queste trattative, ma se davvero ne fosse all'oscuro, la vicenda non farebbe altro che confermare l'influenza della Cina sulla piattaforma social, motivo per cui gli USA hanno approvato la legge sul ban.

Per sapere come stanno effettivamente le cose, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi: se effettivamente queste trattative sono in corso, considerando quanto è vicina la data del 19 gennaio, è probabile che ne sapremo di più già nelle prossime ore. In caso contrario, i 170 milioni di americani che usano TikTok dovranno trovarsi un'altra app su cui migrare.