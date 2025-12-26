L'amministratore delegato di Apple ha deciso di investire nel gigante dell'abbigliamento sportivo proprio mentre l'azienda attraversa una fase delicata di ristrutturazione. Tim Cook ha infatti acquistato, lo scorso 22 dicembre, azioni Nike per un valore di 3 milioni di dollari, raddoppiando così la sua posizione nell'azienda statunitense. La mossa ha avuto un effetto immediato sui mercati, con il titolo che ha guadagnato il 4,6% alla chiusura di mercoledì.

L'operazione finanziaria si inserisce in un momento particolarmente significativo per Nike, che sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo difficile. L'azienda di Portland deve infatti fare i conti con margini di profitto sotto pressione e un rallentamento preoccupante nel mercato asiatico, tradizionalmente fondamentale per il settore dello sportswear. Il nuovo amministratore delegato Elliott Hill sta spingendo un ambizioso piano di rilancio che punta sul rinnovamento della gamma prodotti e su una strategia marketing più aggressiva.

Il 22 dicembre Cook ha acquistato esattamente 50.000 azioni di Classe B a un prezzo medio di 58,97 dollari ciascuna, portando il suo pacchetto totale a circa 105.000 azioni. Secondo quanto riportato da Reuters, si tratterebbe della più grande acquisizione sul mercato aperto effettuata da un dirigente o da un amministratore di Nike negli ultimi dieci anni, un dato che sottolinea l'eccezionalità del gesto.

Un segnale di fiducia da chi conosce l'azienda dall'interno

Cook non è stato l'unico a dimostrare fiducia nel futuro dell'azienda. Robert Swan, altro membro del consiglio di amministrazione, ha investito circa 500.000 dollari in azioni nello stesso periodo. Questi acquisti da parte di figure interne rappresentano un chiaro messaggio al mercato: chi conosce da vicino le strategie di Nike crede nella capacità dell'azienda di superare le difficoltà attuali.

Il legame tra il numero uno di Apple e il celebre marchio non è certo nuovo. Cook fa parte del consiglio di amministrazione di Nike dal 2005 e dal 2016 ricopre il ruolo di "lead independent director", una posizione di particolare rilievo nella governance aziendale. Questa relazione di lungo corso riflette anche la storica collaborazione tra le due aziende, iniziata con il Nike+iPod e proseguita con i cinturini e i quadranti dedicati per l'Apple Watch.

La partnership tra i due colossi americani ha sempre avuto una forte componente simbolica oltre che commerciale. Lo scorso anno Cook è apparso pubblicamente indossando un paio di Nike Air Max 1 personalizzate con la scritta "Made on iPad" sulla linguetta, un esempio perfetto di come le due aziende amino sottolineare i valori comuni di innovazione e design. Questo tipo di sinergia ha reso la presenza di Cook nel consiglio di Nike particolarmente preziosa, combinando visione tecnologica e cultura del prodotto.

L'investimento di Cook assume quindi un significato che va oltre il mero ritorno finanziario. Si tratta di un gesto pubblico di sostegno, sapientemente pensato per dare un segnale a Wall Street rilanciando l'immagine dell'azienda in borsa, il tutto in un momento in cui Nike deve dimostrare proprio ai mercati di saper ritrovare quel successo che l'ha sempre caratterizzata. Con le sue azioni, il CEO di Apple non si limita a esprimere fiducia personale, ma lancia un messaggio chiaro agli investitori: il piano di rilancio merita credito e supporto concreto.