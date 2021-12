TIM da record: la rete 5G supera i 5 gigabit al secondo

La rete 5G TIM conferma il suo primato a livello europeo raggiungendo la velocità record di oltre 5 Gigabit al secondo, con picchi di addirittura 5,2Gb/secondo. Il risultato, che decreta un nuovo record europeo nella velocità delle connessioni ultra-broadband, è stato ottenuto a Roma sfruttando la funzionalità Dual Connectivity, una tecnologia in grado di combinare due tipi di frequenze 5G, rispettivamente da 3,7GHz e da 26GHz a onde millimetriche.

Grazie alla Dual Connectivity è stato possibile sfruttare ben 800MHz di banda sulla frequenza da 26GHz, arrivando così al superamento dei 5 Gigabit al secondo di velocità in downlink in un singolo sistema 5G Stand Alone.

Il risultato, che si aggiunge al precedente primato dei 4 Gigabit al secondo ottenuto sempre da TIM nell’autunno del 2020, è stato ottenuto grazie alla partnership dell’operatore con Ericsson e Qualcomm Technologies a bordo di un sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF.

Quest’ultimo prodotto di ultima generazione, presentato da Qualcomm in occasione del più recente Mobile World Congress, è pensato proprio per sfruttare le potenzialità della connettività 5G arrivando a velocità multi-gigabit in grado di garantire performance di rete mobile di alto livello anche sui PC ed esperienze d’uso simili a quelle ottenute sotto fibra ottica.

Queste le parole di Stefano Siragusa, Deputy del Direttore Generale e Chief Network, Operations & Wholesale Officer di TIM, sul risultato raggiunto:

Con questo nuovo primato europeo, che fa leva sugli elementi più innovativi della tecnologia 5G – dalle onde millimetriche all’architettura 5G Stand Alone – ci confermiamo l’operatore di riferimento nell’evoluzione delle reti e dei servizi per la Gigabit Society. Il risultato ottenuto ci permette di accelerare nello sviluppo di soluzioni 5G end-to-end, abilitando offerte ad elevato valore aggiunto per i nostri clienti, dalla Cloud Transformation alle Reti Private 5G per lo Smart Manufacturing, fino alla piena digitalizzazione di tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni del Paese.

Photo credit - depositphotos.com

Il nuovo record europeo conseguito dalla rete 5G di TIM, accolto con grande entusiasmo anche dai rappresentanti di Qualcomm ed Ericsson, conferma la leadership dell’operatore in questo campo già riconosciuta dall’ultimo report di Opensignal, che ha annoverato TIM tra le reti più performanti a livello globale.

Questo risultato rappresenta inoltre, come evidenziato da Siragusa, un tassello fondamentale all’implementazione della nuova connettività e dei servizi ad essa connessi sul territorio italiano nel prossimo futuro, a livello sia pubblico che privato.