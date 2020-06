TIM Operazione Risorgimento Digitale prosegue: via a 4 Master Class di formazione

Operazione Risorgimento Digitale di TIM prosegue anche nella fase post-lockdown. Dopo il successo di Maestri d’Italia, per accompagnare la fase di rilancio, partiranno dal 16 giugno un ciclo di Master Class online e gratuiti su diversi temi digitali. Le tematiche affrontate riguarderanno: cybersicurezza, ricerca del lavoro, e-commerce, cultura e turismo nell’era digitale. I corsi sono stati realizzati in collaborazione con società di spicco come Cisco, Manpower, Accenture e NTT DATA.

Le piattaforme scelte per lezioni sono Google Meet e Cisco Webex. Per assicurare una migliore interazione tra docenti e studenti, è previsto un numero massimo di partecipanti di 250 persone per ogni appuntamento. Il ciclo avrà inizio il 16 giugno con la master class a cura di Cisco sul tema della cybersicurezza. Ogni master class si comporrà di quattro lezioni di 60 minuti svolte dal martedì al venerdì alle 14.30. È possibile iscriversi alle singole master class recandosi sul sito dedicato tramite questo link. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.

“Operazione Risorgimento Digitale” è un grande progetto, lanciato da TIM, che ha l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di diventare “cittadini di Internet” e accelerare in questo modo il processo di digitalizzazione del Paese. Il nuovo ciclo offrirà la possibilità ai partecipanti di apprendere le strategie per tutelare i propri dati, di conoscere gli strumenti per prevenire un attacco informatico, sviluppare e mantenere la cosiddetta employability e learnability. O ancora, come sviluppare un e-commerce di successo e comprendere come il digitale può aiutare lo sviluppo delle economie nel campo dell’arte, della cultura e del turismo.

Insomma, un percorso formativo volto a fornire ai cittadini strumenti utili da utilizzare in una società che diventa sempre più digitale.