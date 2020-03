Disponibili due promozioni TIM che comprendono, tra le altre cose, l’abbonamento a Disney+ e la fibra fino a 1 giga (nei comuni in cui è disponibile). Scopriamole subito nel dettaglio.

Super Fibra Limited Edition

I consumatori, che vivono in uno degli oltre 100 comuni in cui è disponibile questa tecnologia, avranno modo di navigare su internet con una velocità massima di 1 giga. Per chi effettuerà l’attivazione entro il 24 maggio, sarà possibile accedere al catalogo di Disney+, la nuova piattaforma di streaming on-demand. I primi 3 mesi sono inclusi; dopo questo periodo, l’abbonamento potrà proseguire a un prezzo aggiuntivo di 3 euro al mese.

I clienti TIM fisso e mobile con un’offerta dati e che utilizzano TIM Ricarica Automatica otterranno inoltre GIGA illimitati nella propria SIM. Il costo dell’abbonamento è pari a 24,90 euro al mese.

Super Fibra

Oltre a quello che è offerto nel precedente piano, questo comprende anche il Modem TIM HUB, dotato di una terminazione di rete ottica integrata. Incluso per 24 mesi, inoltre, per chi attiverà online l’offerta, chiamate illimitate da fisso verso tutti i fissi e i mobili in Italia. Dopo i due anni, l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese. TIM Super Fibra prevede un canone mensile di 29,90 euro.

Per effettuare l’attivazione o ottenere ulteriori dettagli, sarà possibile consultare l’apposita pagina del sito web ufficiale o contattare il servizio clienti TIM.

Se non siete interessati a questa offerta ma siete interessati a Disney+ vi segnaliamo che è disponibile una prova gratuita di 7 giorni, potete registrarvi da questa pagina.