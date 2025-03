Touchscreen e prezzo competitivo per il ritorno di Pebble Time 2

Il visionario Eric Migicovsky, fondatore di Pebble, si prepara a fare il suo ritorno nel mondo degli smartwatch. Il suo annuncio segue la decisione di rendere open-source PebbleOS all'inizio di quest'anno. Due le novità principali in arrivo: "Core 2 Duo", un reboot del Pebble 2, e il tanto atteso "Core Time 2", una reinterpretazione del mai rilasciato Pebble Time 2. Quest'ultimo, in particolare, è rimasto a lungo nel cuore degli appassionati, fino al suo brusco abbandono dopo l'acquisizione di Fitbit.

Il ritorno di un mito: Core Time 2

Il Core Time 2 rappresenta una ricostruzione quasi completa di PebbleOS. Tutto ciò che il pubblico desiderava dal Pebble Time 2, mai uscito un decennio fa, verrà finalmente realizzato. Questo smartwatch promette un display e-paper a colori da 1,5 pollici, il più grande mai visto su un Pebble, identico a quello promesso per il Pebble Time 2. A questo si aggiungono un telaio in metallo, pulsanti metallici, un monitor per la frequenza cardiaca e un motore di vibrazione migliorato rispetto alle generazioni precedenti.

Un'altra grande novità è l'introduzione del touchscreen. Migicovsky ha spiegato che le cosiddette "complicazioni" nelle watchfaces e nei widget necessitano proprio di un'interfaccia touch. Queste complicazioni consentono di visualizzare rapidamente informazioni come il meteo, il prossimo evento in calendario o il conteggio dei passi. Grazie al touchscreen, basterà un tocco per accedere direttamente all'app collegata alla complicazione, rendendo il tutto più immediato rispetto alla navigazione tramite i pulsanti fisici.

Il Core Time 2 non si distingue solo per lo schermo, ma anche per l'incredibile autonomia. La batteria avrà una durata stimata di 30 giorni con una singola ricarica, un enorme passo avanti rispetto ai 10 giorni promessi dal modello originale.

In termini di design, il Core Time 2 presenta differenze sostanziali rispetto al Pebble Time 2. Il nuovo smartwatch ha una forma più squadrata, simile al Pebble 2, anziché la silhouette più arrotondata del modello che avrebbe dovuto debuttare nel 2016. Secondo Migicovsky, questa scelta permette di utilizzare un vetro piatto, riducendo riflessi e abbagliamenti rispetto al design originale.

Il Core Time 2 è già disponibile per il preordine al prezzo di 229 dollari, con spedizioni previste per dicembre 2025. Migicovsky ha avvertito che le quantità saranno limitate e che alcuni dettagli devono ancora essere finalizzati, dato che il prodotto si trova nella fase dei "primi prototipi". L'orologio sarà disponibile nei colori nero e bianco, con altre colorazioni previste in futuro.