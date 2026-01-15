Siete appassionati di fotografia e social media? Su Amazon trovate il RISEOFLE da 180cm a soli 13,59€ invece di 15,99€. Questo versatile bastone selfie si trasforma in treppiede stabile, perfetto per selfie, vlog e contenuti social. L'asta telescopica in alluminio si estende fino a 180cm e include un telecomando wireless per scatti a distanza. Compatibile con iPhone, Samsung e action cam, ora con il 15% di sconto, è l'accessorio ideale per chi vuole creare contenuti di qualità professionale ovunque vi troviate.

Treppiede smartphone con telecomando, chi dovrebbe acquistarlo?

Il treppiede RISEOFLE da 180cm è la soluzione ideale per content creator, vlogger e appassionati di fotografia mobile che cercano versatilità e qualità a un prezzo accessibile. Se amate condividere la vostra vita su Instagram, TikTok o YouTube, questo accessorio diventerà il vostro migliore alleato: grazie al telecomando wireless incluso e all'altezza regolabile fino a 180cm, potrete realizzare selfie di gruppo, video dinamici e riprese dall'alto con angolazioni professionali. La rotazione a 360° del supporto vi permetterà di passare istantaneamente dal formato verticale a quello orizzontale, adattandosi perfettamente a ogni piattaforma social e alle vostre esigenze creative.

Particolarmente consigliato per viaggiatori e amanti dell'avventura, questo treppiede risolve il problema dell'ingombro grazie al suo design compatto: con soli 264 grammi di peso e 31cm da chiuso, si infila facilmente nello zaino senza pesare. La compatibilità universale con smartphone, GoPro e fotocamere lo rende perfetto per chi utilizza diversi dispositivi e non vuole portarsi dietro molteplici accessori. Se siete stanchi di chiedere a sconosciuti di scattarvi foto o cercate uno strumento affidabile per le vostre dirette streaming, con lo sconto del 15% a soli 13,59€, questo treppiede rappresenta un investimento intelligente per migliorare immediatamente la qualità dei vostri contenuti.

Il RISEOFLE da 180cm è un accessorio versatile che combina asta selfie e treppiede in un unico dispositivo. Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, si estende da 31 a 180 cm grazie alle sue 7 sezioni telescopiche, offrendovi massima flessibilità per ogni tipo di scatto. Include un telecomando wireless per controllo remoto e un supporto rotante a 360° compatibile con smartphone da 4" a 7" e fotocamere con attacco standard da 1/4".

