Galaxy S24 Ultra a 550€, fate ATTENZIONE a questo scam

Avete visto questa offerta riguardo a un Samsung Galaxy S24 Ultra proposto a soli 550€? Non cascateci, ovviamente è una truffa!

Amazon è recentemente diventata il bersaglio di truffe sofisticate che mirano a ingannare gli acquirenti e sottrarre loro denaro. Queste frodi sono spesso orchestrate da criminali che creano account venditore falsi o si impossessano di account legittimi, proponendo prodotti costosi a prezzi insolitamente bassi.

Un caso emblematico è quello del venditore Novasystem-IT, da noi appena scoperto, che offre sulla sua pagina prodotti hi-tech a prezzi incredibilmente vantaggiosi. È importante sottolineare che il venditore originale non ha alcuna responsabilità in quanto accaduto, essendo probabilmente vittima di un attacco hacker.

In questo caso il prodotto usato per attrarre le vittime ignare è un Samsung Galaxy S24 Ultra da 512GB, normalmente venduto a circa 1600 euro ma offerto a soli 550 euro dal venditore in questione. Questa offerta, troppo allettante per essere vera, si rivela una trappola ben congegnata. Altri prodotti utilizzati come esca includono la Sony Alpha 7M2 e un TV Samsung, dispositivi spesso utilizzati come trappole da questo genere di truffatori.

Una volta effettuato l'ordine, l'acquirente riceve solitamente un messaggio di errore che richiede di completare l'acquisto al di fuori del sistema Amazon, in un tentativo di phishing estremamente convincente. Il prodotto non viene mai consegnato e, poiché il pagamento non avviene attraverso il sistema di Amazon, l'azienda non può offrire alcun rimborso.

Rimanete vigili e non credete alle offerte troppo belle per essere vere

Benché Amazon sia consapevole di tali truffe, l'azienda non è ancora riuscita a eliminarle del tutto. È probabile che la vulnerabilità non risieda nella piattaforma di e-commerce stessa, ma piuttosto si trovi lato venditori, i quali sono soggetti ad attacchi di phishing o al furto delle loro sessioni di accesso.

Questo fenomeno rappresenta una sfida continua per Amazon e un pericolo crescente per gli utenti della piattaforma. È fondamentale rimanere vigili e cauti di fronte a offerte che sembrano troppo vantaggiose.

Occhio anche ai canali Telegram che sponsorizzano questo genere di offerte palesemente fasulle, perché le stanno riportando senza segnalare che sono scam.

Per proteggersi da queste truffe, è consigliabile consultare guide affidabili su come distinguere le offerte vere da quelle fasulle. Inoltre, seguire canali Telegram curati da esperti, come i nostri, può aiutare a identificare sconti veritieri e prezzi effettivamente vantaggiosi, riducendo il rischio di cadere vittime di frodi online.