Twitter, in test i messaggi vocali

Twitter sta testando la possibilità di inviare messaggi vocali in privato. Dopo i tweet vocali annunciati a giugno che permettono di estendere il discorso interrotto dal limite dei 280 caratteri dei tweet, in futuro gli utenti potranno avere conversazioni private non solo in forma scritta ma anche orale. Insomma, proprio come già avviene sugli altri popolari social network, come Instagram e Facebook.

La notizia è stata riportata da The Verge che è venuta a conoscenza della nuova funzione grazie ad Alex Ackerman-Greenberg, Product Manager per i messaggi diretti su Twitter. Il Brasile sarà il primo Paese che sperimenterà i messaggi vocali. Come riportato dalla fonte, l’interfaccia appare essenziale e semplice. Quando si riceve il messaggio, c’è un singolo pulsante per avviare o mettere in pausa la riproduzione con l’avatar del mittente che lampeggia mentre lo si ascolta.

Photo credit - rozelt/depositphotos.com

C’è anche un’opzione per segnalare il messaggio nel caso in cui qualcuno utilizzi in modo improprio i messaggi vocali privati. “Sappiamo che le persone vogliono più opzioni per esprimersi nelle conversazioni sulla piattaforma, sia pubblicamente che privatamente” ha commentato Ackerman-Greenberg. Insomma, Twitter è sempre alla ricerca di nuove funzioni che possano ampliare la comunicazione tra i suoi utenti per renderla “più umana” possibile.

Come sempre accade in questi casi, comunque, non sappiamo quando la funzione di messaggi vocali verrà effettivamente rilasciata a livello globale. Per il momento, Twitter si è limitata ad affermare che il test partirà in Brasile. Non ci resta che attendere!