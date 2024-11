Best-seller confermato! Prendi la power bank in offerta Black Friday

Se c'è una power bank che non potete assolutamente perdere questo Black Friday, è la UGREEN Nexode. Consigliata più volte nel corso dell'anno durante le offerte, ora, grazie al Black Friday, il prezzo raggiunge il suo minimo storico: solo 64,99€ invece di 99,99€. Approfittatene! Scopriamo insieme brevemente le sue caratteristiche.

UGREEN Nexode, chi dovrebbe acquistarla?

L'UGREEN Nexode è ideale per coloro che vivono in movimento e necessitano di una soluzione affidabile per tenere i loro dispositivi sempre carichi. È particolarmente consigliata a chi viaggia spesso nonché a utenti che fanno affidamento su più dispositivi elettronici durante la giornata. Grazie alla sua capacità di 20.000 mAh, può caricare completamente un MacBook Air M2 da 15" più di una volta e un iPhone 15 fino a 4 volte, rendendola indispensabile per lunghe giornate fuori casa o viaggi senza accesso a prese elettriche.

La compatibilità allargata con dispositivi come MacBook Pro/Air, HP Spectre, iPad Pro/Air, iPhone fino al modello 16, Galaxy S24 e oltre, assicura che quasi ogni dispositivo possa beneficiare della sua ricarica rapida. Non meno importante, l'UGREEN Nexode fa appello agli utenti più esigenti grazie al suo impegno sulla sicurezza e la durata. Con un sistema di protezioni multiple e una capacità che rimane superiore all'80% dopo 800 cicli di carica e scarica, offre un investimento a lungo termine per la gestione energetica dei dispositivi.

Inoltre, il TFT Smart Display rende l'esperienza utente più tecnologica e informata, mostrando in tempo reale dati cruciali come il livello della batteria e il tempo rimanente di carica. Questa power bank non è solo un dispositivo di ricarica, ma un vero e proprio assistente tecnologico per chi non vuole trovarsi mai a corto di energia, indipendentemente dal dispositivo in uso.

