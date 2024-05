Un inedito e sottilissimo modello di iPhone farà presto il suo debutto

Secondo un recente report di Jeff Pu, analista di Haitong International Securities, la futura linea iPhone 17 di Apple sarà soggetta a importanti modifiche. Il report, visionato da 9to5Mac, anticipa che i modelli dell'iPhone 17 includeranno un design rinnovato, miglioramenti alla fotocamera frontale, una Dynamic Island più piccola e altre interessanti novità.

L'innovazione principale riguarderà l'introduzione di un nuovo modello denominato “iPhone 17 Slim”, che sostituirà il modello “Plus” attualmente in gamma. Contrariamente alla serie Plus, il nuovo iPhone 17 Slim offrirà sicuramente un design decisamente più sottile, anche se purtroppo non ci sono ulteriori dettagli specifici forniti nel report.

La serie iPhone 17 sarà quindi così organizzata:

iPhone 17 - display da 6,1 pollici

- display da 6,1 pollici iPhone 17 Slim - display da 6,6 pollici

- display da 6,6 pollici iPhone 17 Pro - display da 6,3 pollici

- display da 6,3 pollici iPhone 17 Pro Max - display da 6,9 pollici

Per quanto riguarda i materiali, gli iPhone 17, iPhone 17 Slim, e iPhone 17 Pro adotteranno un design "più complesso" in alluminio, mentre l'iPhone 17 Pro Max sarà realizzato in titanio. Inoltre, quest'ultimo modello presenterà una Dynamic Island più stretta, grazie all'uso della nuova tecnologia metalens per il sensore di prossimità.

A livello di specifiche tecniche, si prevede un incremento significativo della memoria RAM e delle prestazioni. Gli iPhone 17 e iPhone 17 Slim avranno 8GB di RAM e saranno equipaggiati con il chip A18 o A19, mentre gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno dotati di 12GB di RAM e del chip A19 Pro.

Pu inoltre ha indicato che tutti i modelli dell'iPhone 17 saranno dotati di una fotocamera frontale da 24MP, un notevole passo avanti rispetto agli attuali 12MP. Questa informazione trova conferma anche nelle dichiarazioni di un altro noto analista, Ming-Chi Kuo.

Queste novità rappresentano una svolta interessante per gli utenti Apple, che potranno beneficiare di prestazioni migliorate e di un design innovativo con l'arrivo dell'iPhone 17.