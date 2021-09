Un uomo ha davvero ingoiato un Nokia 3310 intero?

Una notizia alquanto bizzarra si è fatta strada tra le pagine di alcune delle testate più importanti del nostro Paese: un uomo avrebbe ingoiato un Nokia 3310 intero e l’avrebbe tenuto nello stomaco per 4 giorni. Cosa c’è di vero di quanto raccontato?

Cominciamo la nostra piccola analisi raccontando a chi dovesse essersi perso la news circolata per il web nelle giornate appena trascorse.

Secondo quanto riportato da testate importanti come Corriere o Tgcom24, un uomo in Kosovo avrebbe ingoiato un vecchio Nokia 3310 intero, comprensivo di batteria, e l’avrebbe tenuto nel proprio stomaco addirittura per quattro giorni.

Secondo quanto dichiarato ai media locali da Skender Telaku, il medico chirurgo che ha seguito l’intervento, l’uomo era cosciente di quanto fatto, ma ha comunque deciso di aspettare che i dolori aumentassero prima di recarsi al pronto soccorso. I medici sono riusciti ad estrarre il telefonino solamente dopo averlo smontato in tre parti direttamente nello stomaco del paziente.

Purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia: no, non è vero che è stato ingoiato un Nokia 3310. Incuriositi dalla questione abbiamo controllato accuratamente le foto pubblicate dalle testate kosovare e riportate da moltissimi blog italiani, scoprendo che nonostante l’incredibile somiglianza non si tratta di un telefonino Nokia.

Ora immaginatevi per un momento di dover ingoiare per davvero un telefonino di tali dimensioni. Per quanto sia decisamente più piccolo di uno smartphone è comunque un’impresa ai limiti del possibile!

Ci siamo quindi messi alla ricerca del modello di telefonino in foto. Anche se a prima vista può ricordare il nuovo Nokia 3310 4G riportato sul mercato alcuni anni fa da HMD Global, si tratta in realtà di un Docooler L8STAR BM10 Mini, nome che ai più sarà di certo sconosciuto.

Controllando le immagini di questo Docooler abbiamo confermato la nostra teoria: si tratta di un micro telefonino dalle dimensioni 6,8 x 2,8 x 1,3 cm circa, comunque non facile da ingoiare ma decisamente lontano dalle dimensioni di un Nokia 3310, vecchio o nuovo che sia.