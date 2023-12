Una funzione persa anni fa ritorna su Pixel 8 Pro

Google ha conquistato ancora una volta gli appassionati con il rilancio di una funzione molto amata: l'astrofotografia con la fotocamera grandangolare.

Introdotta inizialmente nel Pixel 4 nel 2019, l'astrofotografia è stata un aspetto affascinante della tecnologia delle fotocamere di Google. L'impegno di Google nel perfezionare l'astrofotografia è stato evidente attraverso miglioramenti incrementali introdotti nei modelli Pixel successivi al 4. I Pixel 5 e Pixel 4a 5G, rilasciati nel 2020, hanno adottato la possibilità di utilizzare la fotocamera grandangolare per l'astrofotografia, offrendo agli utenti una prospettiva più ampia delle meraviglie cosmiche. Con grande disappunto di molti, questa funzione era misteriosamente scomparsa con il rilascio di Google Camera 8.1 alla fine del 2020.

Ora l'attesa per il suo ritorno è finita, ma c'è un cavillo: l'astrofotografia ultrawide di nuova introduzione è disponibile esclusivamente sul Pixel 8 Pro.

Android Authority riporta che il Pixel 8 Pro è l'unico dispositivo che attualmente supporta questa funzione. Quando la modalità astrofotografia viene attivata in un ambiente scarsamente illuminato e con il telefono fermo, l'app Fotocamera di Google mostra le opzioni non solo per la modalità predefinita 1x ma anche per lo zoom digitale 2x e per la grandangolare 0,5x. I test condotti sui Pixel 8 e Pixel Fold non hanno rivelato alcuna traccia dell'opzione 0,5x in modalità astrofotografia.

La domanda sorge spontanea: perché solo il Pixel 8 Pro? Una spiegazione plausibile risiede nel particolare sensore hardware utilizzato dal Pixel 8 Pro per gli scatti ultrawide. A differenza delle sue controparti, il Pro vanta un sensore da 48MP con lenti f/2.0, superando il sensore da 12MP f/2.2 presente nel Pixel 8 normale. Questa variazione nell'hardware consente al Pixel 8 Pro di catturare dettagli più complessi e una quantità maggiore di luce, elevando potenzialmente l'esperienza astrofotografica degli utenti.

Mentre gli utenti accolgono con entusiasmo il ritorno dell'astrofotografia ultralarga sul Pixel 8 Pro, non si può fare a meno di chiedersi se questa funzione farà il proprio ritorno anche su altri dispositivi della serie.