Pixel 8 Pro, l'affare Black Friday è già iniziato! Anche da 256GB

Come accennato pochi giorni fa, parlando del Google Pixel 8 Pro, tra le offerte del Black Friday anticipato di Amazon spicca anche l'ex top di gamma di Google. Se in precedenza vi avevamo segnalato la versione da 128GB, oggi vi proponiamo quella con 256GB di memoria interna. Anche questa variante raggiunge il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, scendendo a soli 649€.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone consigliato per coloro che ricercano non solo prestazioni di alto livello ma anche funzioni avanzate nel campo della fotografia e della videografia mobile. È adatto agli appassionati di fotografia che desiderano sfruttare al massimo i controlli avanzati offerti dalle quattro fotocamere, inclusa la capacità di scattare immagini ad altissima risoluzione e di utilizzare il miglior zoom mai visto su un Pixel.

Inoltre, per chi è sempre alla ricerca di modi per migliorare la propria esperienza d'uso quotidiana grazie all'intelligenza artificiale, Google Pixel 8 Pro offre funzionalità all'avanguardia, come la gomma magica per audio per eliminare i rumori indesiderati e scatto migliore per ottimizzare automaticamente le foto di gruppo.

Per gli utenti che danno importanza anche all'aspetto dell'autonomia, questo smartphone è ideale grazie alla sua batteria adattiva che promette oltre 24 ore di autonomia, estendibili fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo, affermando così di rispondere efficacemente alle esigenze di chi utilizza intensivamente il dispositivo durante la giornata. Chi ama godersi contenuti multimedia ad alta definizione apprezzerà il display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento che si adatta tra 1 e 120 Hz per prestazioni ottimizzate.

