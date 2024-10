Oggi su Amazon: Pixel Pro al minimo storico, ideale per chi non vuole l'ultimo modello

Il Google Pixel 8 Pro non è soltanto uno dei migliori smartphone disponibili, ma rappresenta anche un ex top di gamma. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale nel mondo degli smartphone, i Pixel si sono affermati come tra i migliori anche in questo ambito. Se non siete pronti a investire nell'ultimo modello, il Pro della generazione precedente è attualmente disponibile su Amazon a soli 679,89€, il prezzo più basso mai registrato.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 Pro è l'ideale per gli appassionati di tecnologia e fotografia che cercano uno smartphone all'avanguardia in grado di offrire prestazioni di alto livello. Con il suo chip Google Tensor G3, progettato specificamente per sfruttare l'intelligenza artificiale di Google, questo dispositivo assicura un'esperienza d'uso senza precedenti, soprattutto per coloro che desiderano catturare momenti speciali con la massima qualità. Le sue quattro fotocamere professionali, dotate del miglior zoom mai visto su un Pixel, e la possibilità di utilizzare controlli avanzati per le impostazioni, lo rendono perfetto per chi non vuole compromessi in termini di fotografia e videografia mobile.

Per gli utenti che danno priorità alla durata della batteria e alla sicurezza dei dati, il Google Pixel 8 Pro offre una soluzione ottimale. Grazie alla sua batteria adattiva, che può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, estendersi fino a 72 ore, questo smartphone si adatta perfettamente alla vita frenetica di tutti i giorni. Inoltre, con la VPN di Google One integrata, garantisce un livello aggiuntivo di protezione per le attività online, cosa che lo pone in vetta alla lista per i consumatori più esigenti che cercano sia prestazioni che sicurezza.

Con un prezzo ridotto da 1099€ a soli 679,89€, il Google Pixel 8 Pro rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera il meglio dalla tecnologia mobile senza seguire per forza l'ultimo modello. A tal riguardo, date un'occhiata al Pixel 9 Pro Fold, che sembra sia piuttosto delicato quando usato in un certo modo.

