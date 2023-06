Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch progettato per offrire un’esperienza straordinaria, con una varietà di funzioni dedicate allo sport e alla salute? In tal caso non consigliarvi il magnifico Redmi Watch 3, oggi scontato a soli 81,89€!

Inserendo il coupon “VACANZE23” nel carrello prima di procedere al pagamento otterrete, infatti, uno sconto sull’importo già ribassato di eBay, arrivando a risparmiare quasi 20,00€ rispetto al prezzo di listino di 99,99€. Si tratta dello sconto più alto mai applicato sullo smartwatch, per cui vi consigliamo di approfittarne subito, dato che un’offerta del genere potrebbe non ripresentarsi nemmeno durante il Prime Day.

Il Redmi Watch 3 è dotato di tantissime funzioni avanzate che vi permetteranno di monitorare la vostra salute e migliorare le vostre performance sportive. Il suo display AMOLED da 1,75 pollici vi garantirà una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, mentre la lunetta in metallo lucido, rifinita con la tecnologia NCVM, dona al dispositivo un aspetto premium e sofisticato.

La presenza del GPS integrato e l’impermeabilità 5ATM fanno del Redmi Watch 3 un compagno ideale anche per le vostre attività all’aperto. Il GPS supporta i cinque principali sistemi di posizionamento satellitare, assicurando una connettività affidabile e precisa. Potrete poi contare su 121 modalità sportive, di cui 6 riconosciute automaticamente, per monitorare e registrare le vostre performance durante gli allenamenti. Inoltre, avrete a disposizione funzioni di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e di altri parametri importanti per la vostra salute.

Un altro punto forte dello smartwatch è la batteria, che offre un’autonomia eccezionale, garantendo fino a 12 giorni di funzionamento. Potrete, dunque, contare su questo smartwatch per lunghe sessioni di allenamento senza preoccuparvi di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, avrete a disposizione un altoparlante HD e un microfono con cancellazione del rumore per effettuare telefonate Bluetooth in modo chiaro e senza interferenze, il tutto senza tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di applicare il coupon "VACANZE23" prima di procedere al pagamento per ottenere lo sconto.

