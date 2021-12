VerificaC19 si aggiorna: le novità del Super Green Pass

Insieme al cosiddetto Super Green Pass (o Green Pass rafforzato), entrato in vigore da lunedì 6 dicembre almeno fino al 15 gennaio, si è aggiornata anche l’applicazione ufficiale VerificaC19 attraverso la quale avviene il controllo della certificazione sanitaria nei luoghi in cui è necessaria.

L’introduzione di questa nuova misura di prevenzione della pandemia può causare confusione non solo riguardo alle restrizioni, ma anche a cosa scaricare sul proprio smartphone per assicurarsi di essere sempre in regola ed evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

Facciamo dunque chiarezza sul nuovo aggiornamento di VerificaC19 e sul Super Green Pass, rispondendo alle domande più frequenti a riguardo.

Super Green Pass: cosa cambia?

Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, è riservato a coloro che hanno ricevuto la vaccinazione contro il COVID-19 o possono certificare la loro guarigione recente (fino a 6 mesi) dalla malattia.

In base alle ultime disposizioni governative si opera quindi una distinzione tra la certificazione così ottenuta e il Green Pass “semplice”, rilasciato con validità di 48 ore anche solo in seguito a un tampone con risultato negativo.

Il Governo ha divulgato una tabella dettagliata che illustra le situazioni in cui i diversi tipi di certificazione sono richiesti a seconda della zona in cui la regione si trova in quel momento in base all’andamento epidemiologico: potete consultarla a questo indirizzo. In ogni caso, almeno per ora, il Green Pass rafforzato non è necessario per recarsi nei posti di lavoro.

Ricordiamo inoltre che, a partire dal 15 dicembre, la durata del Green Pass ottenuto per mezzo della vaccinazione si ridurrà dagli attuali 12 a 9 mesi. Occorrerà pertanto prenotare al più presto la propria dose booster se si ha completato il ciclo vaccinale primario nel mese di febbraio o marzo 2021.

Come aggiornare VerificaC19?

L’applicazione VerificaC19 è l’unico metodo ufficiale per scansionare e verificare il codice QR corrispondente alla certificazione europea contro il COVID-19. Tutti possono scaricare VerificaC19 sul proprio smartphone o tablet di qualunque sistema operativo, ma l’utilizzo dell’app avviene principalmente se si lavora o si presta servizio in situazioni in cui il è richiesto il Green Pass. I dettagli relativi a queste indicazioni sono contenuti sempre nel documento governativo indicato nel paragrafo sopra.

Per aggiornare VerificaC19 basta recarsi sullo store di riferimento del proprio sistema operativo e scaricare regolarmente l’aggiornamento. In ogni caso, riportiamo per comodità i link corrispondenti:

Se non siete sicuri di avere installato l’aggiornamento necessario alla scansione del Super Green Pass, potrete controllare dalla schermata iniziale di VerificaC19 la versione dell’app, che dovrà corrispondere alla 1.1.8 o superiori.

Come verificare il Super Green Pass con VerificaC19?

Come spiegato nei paragrafi precedenti, il Green Pass rafforzato non sarà necessario in tutte le occasioni, motivo per cui il nuovo aggiornamento dell’app VerificaC19 prevede due modalità di scansione del codice QR.

Alla voce “Verifica una Certificazione Verde COVID-19” si aprirà infatti un menù che permetterà di selezionare il tipo di scansione da operare per mezzo della fotocamera dello smartphone:

Tipologia verifica RAFFORZATA : selezionate questa opzione se intendete verificare il Super Green Pass ottenuto in seguito a vaccinazione o guarigione

: selezionate questa opzione se intendete verificare il Super Green Pass ottenuto in seguito a vaccinazione o guarigione Tipologia verifica BASE: selezionate questa opzione se intendete verificare il Green Pass base ottenuto in seguito a vaccinazione, guarigione o tampone negativo entro le precedenti 48 ore.

C’è bisogno di riscaricare il Green Pass?

Al contrario dell’app VerificaC19, non è necessario riscaricare il proprio Green Pass attraverso l’apposita piattaforma o aggiornare l’app IO per poter convalidare il Super Green Pass nel caso in cui lo si possieda.

Data la riduzione della durata della certificazione ottenuta grazie al vaccino da 12 a 9 mesi, conviene invece verificare quando si è completato il ciclo vaccinale primario e prenotare per tempo la dose booster, così da assicurarsi di non rimanere “scoperti” per un periodo più o meno breve di tempo.