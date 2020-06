Very Mobile introduce il VoLTE, ecco come attivarlo

Very Mobile ha introdotto da poche ore il VoLTE sulla sua rete Mobile. Con questa tecnologia, anche l’operatore Virtuale di WindTre, potrà garantire la funzione “Always 4G” che permetterà di effettuare chiamate in alta definizione LTE e, nel mentre, continuare a navigare non utilizzando la connettività 3G.

Tutti i clienti Very Mobile avranno accesso al VoLTE, indipendentemente dal tipo di promozione che hanno attiva sulla propria SIM.

Ovviamente non tutti gli smartphone sono abilitati al sevizio, se il vostro smartphone può ricevere e agganciare la copertura 4G, non è detto che possa utilizzare il VoLTE.

Se avete Very Mobile e ancora non vedete alcun icona che faccia riferimento al VoLTE, potete scoprire se il vostro smartphone può supportarlo in pochi e semplici passi.

Attivazione VoLTE sul vostro smartphone

Per controllare se il vostro smartphone è abilitato ad utilizzare il VoLTE, dovete entrare nelle impostazioni e cercare il menù delle connessioni di rete. All’interno delle reti mobili dovete cercare un’opzione simile a “Attiva VoLTE” o “VoLTE” oppure ancora “Voce e Dati” e, se disattivata, attivarla.

Lista Smartphone certificati da Very Mobile

L’operatore Virtuale ha nel suo sito una lista di smartphone che sono compatibili con il servizio, potete trovarla qui.

Ciò non toglie che un altro smartphone non presente in lista potrebbe collegarsi al servizio, elencare tutti i dispositivi di tutte le marche sarebbe impossibile.

Attivata l’opzione e verificato che lo smartphone sia compatibile, non si connette ancora?

Di solito l’aggancio delle rete è automatico ma, se volete forzare, potete entrare nelle impostazioni, nel menù dedicato alla connessioni di rete e fare una ricerca manuale. Vi basterà agganciarvi a Very Mobile 3G e, subito dopo, riconnettervi in 4G. Infine, riselezionare connessione automatica e verificare l’esito con una chiamata.

Se il vostro smartphone non è abilitato in alcun modo, non potete accedere alla nuova funzione. Ma niente paura, la top quality network di WindTre è al servizio anche di Very Mobile.