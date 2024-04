Ultimi giorni per avere 300GB a MENO di 12€ con Very Mobile!

Per voi i giga non sono mai abbastanza e siete in cerca di un nuovo operatore che proponga promozioni vantaggiose? Allora abbiamo una fantastica notizia: ancora per qualche giorno potrete attivare la Very Giga SPECIAL! Un'offerta imperdibile di Very Mobile, valida fino al 22 aprile, che include 300GB di dati al mese a soli 11,99€!

Very Giga Special, perchè approfittarne?

Che cosa rende così speciale la Very Giga Special? Beh, per cominciare, vi offre un incredibile risparmio sul costo mensile del vostro piano. Normalmente, il costo di rinnovo mensile è di 13,99€, ma con questa offerta esclusiva, pagherete solo 11,99€ al mese. E non è tutto: la SIM e la spedizione sono completamente gratuite!

Ma le sorprese non finiscono qui. Con la Very Giga SPECIAL, avrete accesso a una connessione Internet veloce, garantita da una rete con una copertura del 99,7% su tutto il territorio nazionale. Con un incredibile pacchetto di 300GB, potrete navigare senza limiti e senza pensieri, ovunque voi siate. E se vi trovate all'estero nell'Unione Europea, non preoccupatevi: avrete a disposizione ben 14,8 Giga da utilizzare senza costi aggiuntivi!

Con Very Mobile, avrete zero sorprese e zero costi nascosti. Abbiamo eliminato qualsiasi vincolo contrattuale, quindi potrete cambiare offerta quando lo desiderate, senza alcuna penale di disattivazione. Se invece siete soddisfatti dell'offerta, il vostro piano si rinnova automaticamente ogni mese, per garantirvi la massima comodità. Insomma, con Very Giga SPECIAL avrete tutto ciò di cui avete bisogno a al prezzo incredibilmente conveniente di 11,99€. Che aspettate? Non lasciatevi scappare questa opportunità unica!

