Oppo, oltre a essere tra le principali aziende del settore smartphone, è anche Official Global Partner UEFA Champions League e per celebrare questa partnership, da la possibilità a 4 persone di vincere due biglietti per la finale di UEFA Champions League che si terrà a Istanbul sabato 10 giugno 2023.

Dal 3 al 30 aprile 2023, acquistando su Oppo Store uno smartphone Oppo Find N2 Flip, un device della serie Find X5 o della serie Reno8, sarà possibile partecipare all’estrazione finale.

Oppo, in qualità di primo marchio cinese ad essere partner della UEFA Champions League, si impegna a promuovere la passione e l’entusiasmo nel mondo dello sport attraverso l’uso dei suoi dispositivi. Con questo contest, Oppo desidera premiare i suoi utenti appassionati di calcio con un’opportunità unica e irripetibile.

Al seguente indirizzo trovate tutte le informazioni sul concorso, e potete visionare una vasta gamma di prodotti Oppo che vi permetteranno di partecipare.

Tra questi troviamo ad esempio Oppo Find N2 Flip che, grazie alla fotocamera primaria da 50MP co-sviluppata in collaborazione con Hasselblad, offre performance fotografiche di altissima qualità, con una riproduzione cromatica accurata, perfetta per immortalare i momenti migliori della finale. Inoltre, MariSilicon X permette di registrare video in 4K anche in condizioni di luce difficili grazie alle modalità Ultra-Night e Ultra HDR.

Tra i dispositivi inclusi in questa promozione troviamo anche i prodotti della serie Reno8 come Oppo Reno8 Pro che, grazie ai sensori di alta qualità Sony IMX709 e Sony IMX766, permette di avere immagini nitide e chiare anche in condizioni di luce difficili. Inoltre con la tecnologia MariSilicon X è possibile registrare video notturni in 4K garantendo qualità e nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione. Anche Oppo Find X5 Pro aderisce all’iniziativa, offrendo immagini nitide grazie al suo stabilizzatore senza dover temere eventuali sfocature.

Sotto vi lasciamo i link a questi 3 dispositivi sullo store di Oppo, in modo da poter partecipare all’iniziativa a premi acquistandoli direttamente da qui: