Qualche settimana fa vi avevamo parlato del lavoro congiunto di vivo e ZEISS per ridefinire gli standard della fotografia mobile, intesa dai due produttori come la nuova frontiera della fotografia in generale.

vivo X80 Pro 5G è il risultato più convincente di questa collaborazione, che dà prova di come si possa ottenere una fotocamera per smartphone di livello professionale sia per design che per prestazioni.

Partiamo dal design: nella parte posteriore, il modulo Cloud Window a piastra quadrata occupa buona parte della superficie dello smartphone, ricordando molto l’estetica delle macchine fotografiche analogiche. Al posto di un unico, grande obiettivo, però, vivo X80 Pro integra quattro sensori di cui uno (principale, GNV) da 50MP, con sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e tecnologia Active Centering; il secondo, grandangolare, da 48MP; il terzo, periscopico, da 8MP e infine una fotocamera per ritratti da 12MP con stabilizzazione Gimbal, una delle innovazioni più importanti che abilita la registrazione di video migliori proprio dal punto di vista della stabilità.

In aggiunta, le lenti delle fotocamere di X80 Pro sono dotate del trattamento ZEISS T* coating che migliora la trasmissione della luce e contribuisce a ridurre i riflessi come flare e ghosting.

Per quanto riguarda il software, ZEISS presenta la modalità ZEISS Cinematic e in particolare ZEISS Cinematic Video Bokeh, che crea una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39.1 restituendo l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche.

La funzione ZEISS Cinematic Style Bokeh, invece, consente di ricreare l’atmosfera di un film aggiungendo un effetto bokeh simile a quello di una pellicola con rapporto 2.39.1. Si tratta in sostanza dell’effetto “lente cinematografica”, che unito all’effetto “profondità di campo” identifica il punto più luminoso dell’immagine ricreando scie di luce blu simili a quelle degli obiettivi cinematografici.

In notturna, poi, la ZEISS Superb Night Camera dà il meglio di sé, grazie anche a funzionalità aggiornate come Pure Night View che fa in modo che la scena rimanga naturale.

A proposito di naturalezza, un’altra chicca da conoscere è la funzionalità XDR Photo, che migliora la resa fotografica da display ed esalta l’effetto HDR ottimizzando illuminazione, contrasti e toni per riflettere al meglio la visione “autentica” dell’occhio umano. Lo stesso dicasi della tecnologia Colore Naturale ZEISS, che riproduce i colori naturali e ottimizza automaticamente sia l’esposizione sia il bilanciamento del bianco.

Ma vivo X80 Pro 5G è un dispositivo “potente” sotto tutti i punti di vista: a rendere possibili le sue straordinarie prestazioni ci pensa il processore Snapdragon 8 Gen 1, abbinato alle memorie più veloci LPDDR5 e UFS3.1. Il sistema di raffreddamento con camera di vapore copre un’area molto estesa, il che lo rende il dispositivo perfetto per chi gioca o registra video in maniera intensiva (magari per più ore al giorno).

Significativi anche i miglioramenti alla batteria (rispetto agli altri dispositivi della serie X), con il nuovo supporto alla FastCharge da 80W e alla FashCharge Wireless da 50W.

“Velocità” è la parola chiave anche quando si parla di sblocco, grazie al lettore di impronte digitali ultrasonico 3D che permette di accedere al proprio smartphone in soli 0,2 secondi.

vivo X80 Pro 5G: specifiche tecniche

vivo X80 Pro 5G Dimensioni e peso 164,57 x 75,30 x 9,10mm, 219g Colore Cosmic Black Sistema operativo Funtouch OS 12 (basato su Android 12) Processore Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 CPU Kryo 780, 1*X2(3.0GHz) 3*A710(2.5GHz) 4* A510(1.8GHz) GPU Adreno 730, 818MHz RAM 12GB LPDDR5 Memoria 256GB UFS3.1 Schermo Samsung E5 AMOLED HDR10+, refresh rate fino a 120Hz, LTPO, response rate fino a 300Hz, 6,78 pollici, 1500nit (picco), risoluzione 3200 x 1440, WQHD+, 20:9, 517 ppi Batteria e ricarica 4700mAh, 80W FlashCharge, 50W Wireless FlashCharge Fotocamera posteriore 50MP, GNV, F1.57, 23mm, 85°, 1/1.31”, 1.2μm, PDAF+OIS, 1G+6P Lens

48MP, IMX598, F2.2, 14mm 114° Super Wide-Angle/ 3.5cm Super Macro, 1/2”, 0.8μm, PDAF, 6P Lens

12MP, IMX663, F1.85, 50mm Portrait, Gimbal+OIS, 1/2.93”, 1.22μm, PDAF, 2x optical zoom, 6P Lens

8MP, F3.4, 1/4.4”, 125mm, 1.0μm, PDAF+OIS, 5x Optical zoom, 4P Lens, up to 60x Hyper-zoom

Video 4K@60fps, 8K@30fps Fotocamera anteriore 32MP, F/2.45, 24mm, 80°, 1/2.8”, 0.8μm Feature 5G, Dual Nano SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, sensore di impronte digitali ultrasonico 3D, X-axis Linear Motor, sensore infrarossi, USB Tipo-C 3.1

Prezzi e disponibilità

vivo X80 Pro 5G sarà disponibile nella colorazione Cosmic Black a partire da fine giugno. Il prezzo suggerito al pubblico è 1.299,00 euro, e comprende anche la garanzia aggiuntiva Xclusive care con pick-up gratuito presso il proprio indirizzo, riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato senza costi nei primi 6 mesi e servizio di video-assistenza gratuita.