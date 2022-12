Vodafone ha recentemente allargato la lista delle città coperte da 5G: cinque nuove località si aggiungono all’elenco.

Copyright: andreysuslov

Sale a 69 il numero delle località coperte ufficialmente dalle frequenze 5G di Vodafone Italia; ad espandere la precedente lista sono le città di Andria, Asti, Caserta, Casoria e Marsala. Primo operatore ad aver introdotto, nel giugno 2019, sul territorio nazionale le frequenze di telecomunicazione di ultima generazione, Vodafone è anche tra gli operatori che possono accedere alla frequenza dei 700 mhz.

Con i nuovi cinque arrivati la lista completa delle località raggiunte è la seguente: Alessandria, Andria, Asti, Altamura, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Marsala, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza

Importante sottolineare che la presenza di copertura 5G potrebbe essere parziale: l’inserimento nella lista di cui sopra indica che almeno una parte del relativo territorio è coperta. Ad esempio, riprendendo quanto riportato sul sito dell’azienda la rete 5G attualmente ha una percentuale di copertura del 90% della popolazione a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e altre città. mentre altrove invece arriva attorno al 70%.

Ma è altrettanto vero che la rete 5G è in costante sviluppo: la stessa lista indica i luoghi raggiunti in modo stabile ed ufficiale, ma altre località potrebbero già godere della copertura 5G. Tuttavia, come la stessa Vodafone ricorda, per poter accedere alle frequenze 5G, oltre ad essere in una zona coperta, è necessario disporre di uno smartphone adeguato e di un’offerta che permetta di utilizzarle.