Vodafone: in arrivo una super offerta con 50 GB?

Seconda alcune recenti indiscrezioni, Vodafone potrebbe presto proporre un’allettante offerta pensata per coloro i quali sono già in possesso di una promozione dello stesso operatore per internet di casa. Non essendoci ancora la conferma ufficiale, non si conoscono tutti i dettagli.

Coloro i quali sono in possesso di una promozione ADSL o Fibra con Vodafone, potrebbero presto attivare un’offerta mobile molto vantaggiosa. Si chiama Family+ e dovrebbe offrire minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi e 50 GB di internet. Il costo dovrebbe essere pari a 9,99 euro al mese.

Sarà forse disponibile sia per chi vorrebbe attivare un nuovo numero, che per i clienti che provengono da un altro operatore e che intendono effettuare la portabilità. Non è ancora stato confermato se ci sarà la convergenza con Giga Family o se sarà possibile ottenere giga aggiuntivi.

Ne sapremo di più durante i prossimi giorni: Vodafone Family+ potrebbe essere disponibile a partire dal 28 o 29 giugno 2020. Inoltre, sono stati confermati i premi di Vodafone Happy: i clienti Vodafone che aderiscono all’iniziativa possono oggi ottenere uno sconto del 25% presso i negozi Yamamay o Carpisa (con una spesa minima di 50 euro).