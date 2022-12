Vodafone ha da poco lanciato in Italia il servizio Digital Trade In che permette ai clienti di stimare il valore del proprio smartphone usato e, una volta consegnato, di ricevere l’importo direttamente sul proprio conto corrente tramite bonifico bancario. L’obiettivo di Vodafone si aggiunge alle azione che l’operatore rosso ha intrapreso per incoraggiare un utilizzo più responsabile e sostenibile della tecnologia prolungando la vita degli smartphone.

Per offrire questo nuovo servizio ai propri clienti, Vodafone ha stretto una partnership con Recommerce. La procedura è molto semplice e veloce: tramite l’app My Vodafone o tramite il sito web Vodafone, andando nella sezione dedicata servirà prima di tutto indicare il nome del proprio dispositivo (selezionando anche il taglio di memoria corretto) del quale si intende stimare il valore, dopodiché basta rispondere a delle semplici domande per permettere la valutazione delle condizioni estetiche e funzionali come la sensibilità al tocco, condizioni dello schermo, pixel funzionanti, capacità della fotocamera e condizioni estetiche. In pochi minuti il sistema indicherà una prima stima del valore del dispositivo.

Completati i test, il preventivo avrà un prezzo bloccato per 15 giorni e se il cliente accetta di procedere con il trade-in dovrà consegnare lo smartphone in un punto raccolta UPS con spedizione gratuita. Il dispositivo sarà consegnato per conto di Vodafone a Recommerce che si occuperà di fare una seconda valutazione per verificarne lo stato e le funzionalità. Se i requisiti saranno soddisfatti lo smartphone verrà ritenuto idoneo al trade-in, il cliente riceverà l’accredito dell’importo stabilito nella prima o seconda valutazione tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente. I dispositivi consegnati verranno venduti come ricondizionati o, in alternativa, verranno riciclati in modo responsabile.

Il servizio Digital Trade In fa parte del programma Vodafone Smart Change, grazie al quale il cliente può consegnare presso un negozio Vodafone il vecchio dispositivo, in seguito lo smartphone può essere rigenerato o possono essere recuperati i materiali, mentre il cliente riceve uno sconto sull’acquisto di un nuovo smartphone.

Il progetto, come anticipato, rientra nella volontà di Vodafone sia in Italia che a livello globale di raggiungere il “net zero”, ovvero emissioni zero in tutta la catena entro il 2040 grazie anche ad una partnership con WWF chiamata “Un milione di telefoni per il pianeta”. Per incrementare ulteriormente il proprio impegno green, Vodafone (unica tlc in Italia, in collaborazione con altre società Telco in Europa) ha lanciato Eco Rating, un sistema che consente di conoscere l’impatto ambientale degli smartphone per tutto il loro ciclo di vita, dal processo produttivo, passando per l’utilizzo e fino allo smaltimento.