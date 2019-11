WhatsApp: arrivano le nuove emoji e la Dark Mode si avvicina

Novità interessanti nella beta di WhatsApp. Sempre più probabile l'arrivo della Dark Mode nella prossima release.

WhatsApp ottiene un ennesimo aggiornamento: arrivano le nuove emoji e la modalità “scura” sembrerebbe essere sempre più vicina.

Con la versione 2.19.315, il team di WhatsApp, ovvero l’app di messaggistica istantanea più scelta, ha deciso di adottare le novità introdotte con Unicode 12, ovvero delle emoji dedicate alle coppie omosessuali, alle disabilità, al cibo e altri elementi generici. Tutte le nuove faccine sono disponibili nell’Emoji Picker.

Per accaparrarsi questa novità, è necessario ottenere l’aggiornamento 2.19.315, che si trova ancora in fase beta. Gli utenti potranno quindi iscriversi al programma dedicato a chi vorrebbe ottenere le novità in anteprima o attendere qualche ore, affinché il tutto venga perfezionato e distribuito.

Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, la tanto attesa Dark Mode sembrerebbe essere oramai imminente. Gli sviluppatori avrebbero infatti richiesto l’aiuto dei grafici per perfezionare la pagina principale. In particolare, il team starebbe lavorando a tutte quelle icone che dovrebbero essere ridisegnate appositamente per il tema scuro. Con questa modifica grafica, WhatsApp vorrebbe contrastare la sempre più pressante concorrenza di WhatsApp.

Durane i prossimi giorni dovremmo comunque ottenere ulteriori dettagli riguardo all’oramai imminente Dark Mode.