WhatsApp, chiamate e videochiamate arrivano su PC e Mac

Una delle novità più attese dagli utenti di WhatsApp è finalmente disponibile. A partire da oggi, gli utenti PC e Mac che utilizzano l’applicazione desktop del famosissimo servizio di messaggistica di Facebook potranno effettuare chiamate e videochiamate dal proprio computer. Tuttavia c’è ancora un “ma”…

Sì, avete letto bene, finalmente potete effettuare chiamate e videochiamate WhatsApp comodamente seduti al vostro PC mentre magari state lavorando o volete semplicemente sentirvi più vicini ai vostri cari.

La funzione è gradualmente in rilascio per tutti gli utenti Mac che hanno installato come minimo la versione 10.13 di macOS e per gli utenti PC che stanno utilizzando Windows 10 versione 1903 o successiva. Tra i requisiti che WhatsApp necessità per il funzionamento di chiamate e videochiamate troviamo:

Una connessione a internet attiva

Un dispositivo di ingresso e uno di uscita per l’audio delle chiamate (un paio di cuffie con microfono per esempio)

Una webcam per le videochiamate

Le chiamate e videochiamate su WhatsApp per PC arrivano dopo un lungo periodo di test. Si tratta di una delle funzionalità più attese dagli utenti che possono chiamate o videochiamare amici e parenti tramite WhatsApp sin dal 2016.

Sometimes you just need a little more space. Secure and reliable, end-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app. Download now: https://t.co/JCc3rUunoU pic.twitter.com/PgCl76Mn7U — WhatsApp (@WhatsApp) March 4, 2021

Purtroppo, nonostante la gioia per l’arrivo di questo aggiornamento, c’è un piccolo cavillo da tenere a mente: non è ancora possibile effettuare chiamate o videochiamate di gruppo.

La funzione è già disponibile sugli smartphone, quindi non ci stupirebbe se fosse in arrivo molto presto anche per le versioni PC dell’app di messaggistica più diffusa al mondo, in quanto l’azienda ha annunciato di essere già al lavoro per l’implementazione della feature.

L’aggiornamento sembra essere arrivato giusto in tempo per placare le acque e distogliere l’attenzione dai cambiamenti alla privacy che l’azienda sta apportando ai propri termini di servizio, cambiamenti che non sono piaciuti a buona parte dell’utenza.