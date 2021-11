WhatsApp Web chiude: al suo posto la funzione multi-dispositivo

WhatsApp Web addio: date il benvenuto alla funzione multi-dispositivo. È possibile aderire alla beta recandosi nelle Impostazioni > Dispositivi collegati > Beta multi-dispositivo, dove trovate tutte le informazioni sul perché, essenzialmente, multi-dispositivo è meglio di WhatsApp Web.

I vantaggi si potrebbero riassumere come segue: multi-dispositivo permette di usare WhatsApp su quattro dispositivi diversi senza che il telefono sia connesso a Internet (con WhatsApp Web, Desktop o Portal, invece, era necessario che fosse acceso e collegato alla rete). È in lavorazione anche il supporto per iPad, che dovrebbe arrivare al massimo tra qualche mese.

Photo credit - ibphoto/depositphotos.com

Dalle ultime beta rilasciate risulta che l’attivazione della modalità sia irreversibile. Ciò significa che non è più possibile tornare a WhatsApp Web, feature ormai obsoleta in confronto alle possibilità offerte dal nuovo supporto. Multi-dispositivo, infatti, non ha bisogno di appoggiarsi allo smartphone per funzionare, il che rappresenta un gran vantaggio se si lavora con WhatsApp ma si vuole tenere il telefono spento (magari per evitare di essere disturbati da altre notifiche).

Ogni numero di telefono può essere collegato a cinque dispositivi (il dispositivo principale, quindi lo smartphone con all’interno la SIM, più altri quattro device come computer e tablet).

Abbiamo visto prima che la funzione è attivabile anche sulle versioni stabili di WhatsApp, ma in questo caso si può tornare indietro in qualsiasi momento. Per ora, almeno: stando alle ultime notizie pubblicate da WABetaInfo, l’attivazione potrebbe presto diventare definitiva per tutti.

Su WhatsApp beta per Android 2.21.19.9 (e la successiva 2.21.23.10) non è già più possibile abbandonare il programma. WhatsApp, comunque, non ha ancora diffuso alcun annuncio ufficiale. Nessuna news certa nemmeno sull’estensione del multi-dispositivo su iPad, che però dovrebbe arrivare a breve (non si sa di preciso quando).