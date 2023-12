WhatsApp + Instagram, presto le due app potrebbero unirsi

Non si fermano i lavori di Meta per unire Whatsapp e Instagram, due app che apparentemente forse non hanno poi molto in comune, ma che in realtà condividono diverse funzionalità. Nuove informazioni provenienti dai beta tester mettono in luce una maggior integrazione tra le due applicazioni: vediamo di cosa si tratta.

In passato sono emersi dettagli riguardo la possibilità di condividere gli aggiornamenti di Whatsapp direttamente su Facebook; ora, nella versione Beta dell’app sembra sia comparsa una nuova opzione nelle impostazioni della privacy riguardante gli aggiornamenti di stato, che permette agli utenti di collegare gli account Whatsapp e Instagram per una condivisione più semplice.

L’interfaccia è ancora in fase di sviluppo, ma nella versione beta 2.23.26.17 di Whatsapp sembra ci sia una modifica che mira a dare più visibilità a questa funzione. L’obiettivo di Meta potrebbe essere quello di unificare la condivisione degli aggiornamenti di stato, permettendo di condividerli direttamente anche su Instagram e Facebook attraverso un nuovo banner, posto sotto l’opzione “il mio stato”.

Si tratta ovviamente di qualcosa di facoltativo, quindi gli utenti potranno continuare a mantenere le proprie attività separate sulle diverse piattaforme. Il banner non è ancora visibile in maniera chiara per gli utenti Whatsapp Beta e, anche se sembra che non manchi molto prima che una maggior integrazione tra Instagram e Whatsapp debutti sull’app di messaggistica, attualmente non c’è ancora una data di rilascio prevista per la funzionalità.