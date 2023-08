In risposta alle crescenti critiche riguardo alla qualità delle immagini condivise tramite l’applicazione, WhatsApp ha deciso di rilasciare una nuova funzionalità tanto attesa dagli utenti. Adesso sarà possibile inviare immagini ad alta risoluzione senza dover ricorrere a trucchetti o soluzioni alternative poco intuitive.

Sebbene sia sempre stato possibile inviare immagini e video come documenti, questa procedura non era affatto diretta.

Il servizio di messaggistica, per impostazione predefinita, comprime i file multimediali al fine di ridurne le dimensioni, suscitando spesso lamentele in merito alla qualità visiva dei contenuti condivisi. La buona notizia è che ora WhatsApp sta rilasciando una funzionalità che consentirà agli utenti di inviare immagini ad alta risoluzione, eliminando finalmente questa limitazione.

Dopo che la funzione era stata individuata in fase di sviluppo nel mese di giugno, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato tramite un post su Instagram che l’opzione per condividere immagini ad alta risoluzione su WhatsApp sarà disponibile a livello globale.

Mark Zuckerberg announced that sharing photos on WhatsApp just got an upgrade — now you can send in HD! pic.twitter.com/6RzMIjvi6p

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 17, 2023