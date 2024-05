WhatsApp rende più semplice la scoperta di nuovi canali da seguire

WhatsApp, la principale piattaforma di messaggistica, si sta preparando a lanciare un aggiornamento significativo per la sua funzione "Canali", che promette di migliorare l'esperienza dell'utente e la scoperta dei contenuti. Con l'introduzione della categorizzazione dei canali e un potenziale rinnovamento dell'interfaccia, navigare tra la miriade di gruppi informativi diventerà un gioco da ragazzi.

Lanciati nel settembre 2023, i canali consentono a organizzazioni e individui di trasmettere aggiornamenti a un vasto pubblico. Tuttavia, poiché il numero di canali continua a crescere, gli utenti si trovano spesso sopraffatti dal compito di setacciare i contenuti per trovare ciò che interessa loro. L'imminente funzione di categorizzazione mira ad affrontare questo problema organizzando i canali in gruppi specifici in base al tema dei contenuti.

Le informazioni su questa prossima funzione sono emerse da un'analisi della versione beta v2.24.10.17 dell'app WhatsApp per Android, per gentile concessione di WABetaInfo, una fonte affidabile per gli aggiornamenti di WhatsApp. Secondo quanto emerso, WhatsApp implementerà categorie predefinite come Business, Entertainment, Lifestyle, News & Information, Organizzazioni, Persone e Sport. I canali saranno assegnati automaticamente alla categoria più adatta, semplificando l'esperienza dell'utente senza gravare i creatori di canali con ulteriori compiti di gestione.

La versione beta iniziale presenta sette categorie distinte, che offrono agli utenti una chiara segmentazione e un facile accesso a una vasta gamma di contenuti. Gli utenti potranno passare da un argomento all'altro, dagli aggiornamenti sportivi alle notizie economiche, con un semplice tocco. Inoltre, le schermate trapelate suggeriscono che i canali all'interno di ogni categoria potrebbero essere classificati in base al loro numero di follower, migliorando potenzialmente la scopribilità dei canali più popolari.

La funzione di categorizzazione è attualmente in fase di beta testing e non è ancora disponibile per il grande pubblico, ma WhatsApp prevede di distribuirla gradualmente ai beta tester Android. Questo approccio graduale consente la raccolta di feedback e l'iterazione da parte degli utenti, garantendo un rilascio senza problemi evidenti ad un pubblico più ampio.

Le speculazioni abbondano riguardo alle potenziali strategie di monetizzazione che accompagnano questo aggiornamento, tra cui lo sfruttamento dei servizi di pagamento di WhatsApp o l'offerta di opportunità di promozione a pagamento per gli amministratori dei canali all'interno delle cartelle-argomento.

Con probabili ulteriori sviluppi all'orizzonte, i Canali di WhatsApp sono pronti a diventare uno strumento ancora più valido per la comunicazione e la diffusione di informazioni all'interno dei confini dell'ecosistema WhatsApp.