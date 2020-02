Wiko presenta View4 e View4 lite: due nuovi smartphone a partire da 129 euro

Wiko annuncia View4 e View4 Lite, due nuovi dispositivi dell’azienda franco-cinese progettati con l’obiettivo di offrire ai propri utenti prestazioni elevate ma soprattutto anche in grado di assicurare esperienze d’uso durature anche per gli utenti più esigenti. Senza dubbio, due smartphone che andranno ad inserirsi nella fascia medio/bassa del mercato. Batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera sono le principali caratteristiche che contraddistinguono i nuovi dispositivi.

Wiko View 4

Wiko View 4 monta un display da 6,52 pollici in formato 20:9. Un’esperienza immersiva viene confermata dal display V-Shape HD+ che, grazie alla totale assenza di bordi, offre una visione del tutto ottimizzata. Il processore Octa-core Mediatek Helio A25 accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno assicura una maggiore fluidità durante l’utilizzo. Sarà inoltre possibile arrivare a 256 GB tramite l’utilizzo di una microSD. Il nuovo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore costituita da un sensore principale da 13 Megapixel, un obiettivo super wide angle da 114° e una terza fotocamera per l’effetto Bokeh.

Wiko View 4 Lite

View4 Lite è la versione più economica e con delle caratteristiche leggermente ridotte che il produttore francese offre agli utenti. Le principali feature, come comparto fotografico e display, si mantengono relativamente invariate: display V-shape HD+ da 6,52 pollici. Grazie alla tripla fotocamera da 13 Megapixel accompagnata da un sensore di profondità da 2 MP sarà possibile effettuare scatti piuttosto chiari. La differenza in questo caso riguarda la selfie camera da 5 Megapixel, rispetto agli 8 Megapixel presenti nella versione del View 4. La configurazione posteriore è invece formata da tre sensori da 13 Megapixel, un obiettivo super wide e un sensore di profondità da 2 MP. Anche una minore memoria in questa versione, con 2 GB e 32 GB di storage interno ( estendibile tramite microSD fino a 256 GB). Il tutto è alimentato da una batteria da 4000 mAh che dovrebbe quindi assicurare anche in questo caso un’ottima autonomia.