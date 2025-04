XCover 7 Pro e Tab Active5 Pro, Samsung rinnova la linea di prodotti per gli ambienti più difficili

Samsung ha svelato oggi i suoi ultimi gioielli tecnologici dedicati al mondo professionale: lo smartphone Galaxy XCover7 Pro e il tablet Galaxy Tab Active5 Pro. Questi dispositivi rugged, ovvero ultra-resistenti, sono stati ingegnerizzati specificamente per operare negli scenari lavorativi più impegnativi, confermando l'impegno di Samsung nel fornire soluzioni affidabili e performanti ai lavoratori in prima linea.

Continuando una tradizione consolidata nel segmento dei dispositivi "corazzati", i nuovi modelli Pro non si limitano alla sola robustezza. Offrono una combinazione di versatilità, sicurezza di livello enterprise e prestazioni migliorate, pensate per incrementare l'efficienza operativa e garantire una continuità lavorativa senza precedenti. L'integrazione della connettività 5G, unita a processori aggiornati (specificatamente la piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 3 Octa-Core a 4nm) e a una maggiore capacità di memoria (con opzioni fino a 8GB di RAM e 256GB di storage espandibile via microSD fino a 2TB per il tablet), dota questi dispositivi di una mobilità e affidabilità superiori, cruciali in ambienti dinamici.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla comunicazione: il Galaxy XCover7 Pro vanta un nuovo sistema di altoparlanti stereo potenziato con tecnologia anti-feedback, progettata per eliminare i fastidiosi loop audio e garantire chiamate e comunicazioni via walkie-talkie cristalline, anche in ambienti rumorosi o quando più dispositivi sono vicini. La durata è un altro pilastro fondamentale: l'XCover7 Pro è equipaggiato con una batteria sostituibile da 4.350mAh, mentre il Tab Active5 Pro spinge l'autonomia al limite con una generosa batteria da 10.100mAh, anch'essa sostituibile e dotata dell'innovativa funzione Dual Hot-Swap. Questa caratteristica permette agli utenti di cambiare una batteria scarica con una carica senza dover spegnere il tablet, assicurando operatività continua anche durante i turni più lunghi o le operazioni critiche.

L'introduzione di questi dispositivi risponde a una crescente domanda di mercato. Le previsioni indicano che il settore degli smartphone rugged raggiungerà i 4,46 milioni di unità vendute entro il 2028, mentre quello dei tablet rugged toccherà quota 1,89 milioni. Settori come il retail, la logistica, la sanità, la manifattura, l'edilizia e i servizi di emergenza dipendono sempre più da tecnologie mobili capaci di resistere a condizioni avverse.

"In Samsung comprendiamo profondamente che i professionisti che operano in prima linea necessitano di tecnologia all'altezza dei loro ambienti di lavoro, spesso frenetici e sfidanti", ha commentato Jerry Park, EVP e Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics. "Con Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro, abbiamo combinato robustezza eccezionale, sicurezza avanzata, connettività di ultima generazione e funzionalità intuitive basate sull'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende a operare con la massima efficienza anche nelle condizioni più difficili, massimizzando la produttività e riducendo al minimo i tempi di inattività".

La resistenza è nel DNA di questi dispositivi. Entrambi vantano la certificazione IP68, che ne attesta la resistenza all'acqua (immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti in acqua dolce) e alla polvere. Inoltre, hanno superato i rigorosi test dello standard militare MIL-STD-810H, dimostrando capacità di resistere a cadute, temperature estreme, vibrazioni e altri stress ambientali. Il display del Galaxy Tab Active5 Pro è ulteriormente protetto dal resistente Corning Gorilla Glass Victus+, offrendo una difesa superiore contro graffi e urti. Un'altra caratteristica cruciale per molti settori è la maggiore sensibilità al tocco dei display, che permette l'utilizzo anche indossando guanti da lavoro (testato con guanti in pelle fino a 2mm di spessore). La S Pen inclusa con il Tab Active5 Pro, anch'essa certificata IP68, funziona persino su schermo bagnato, un vantaggio non indifferente per chi opera all'aperto o in ambienti umidi. Infine, entrambi i dispositivi sono stati testati per resistere ai comuni agenti sanificanti, garantendo igiene e durabilità in contesti come ospedali o industrie alimentari.

Oltre alla robustezza fisica, la continuità operativa è garantita da diverse funzionalità. La tecnologia Vision Booster migliora la visibilità dello schermo all'aperto, con il Tab Active5 Pro che raggiunge una luminosità di picco di 600 nit (un miglioramento significativo rispetto ai 480 nit del modello precedente). La ricarica è facilitata dai pin POGO, che permettono la ricarica multipla tramite dock dedicate. Il Tab Active5 Pro introduce anche la modalità "No Battery", consentendo al dispositivo di funzionare collegato direttamente all'alimentazione senza batteria inserita, ideale per chioschi, veicoli o postazioni fisse. La connettività è al top con supporto 5G, Wi-Fi 6E e Dual SIM (pSIM + eSIM) sul tablet, assicurando connessione costante. Il Tab Active5 Pro integra anche il tagging NFC frontale, ottimizzando l'uso come sistema mPOS (mobile point-of-sale) per pagamenti, autenticazione e tracciamento asset.

Samsung ha infuso intelligenza artificiale nei nuovi dispositivi rugged. Funzionalità come "Cerchia e Cerca con Google", "Gomma Oggetto" per l'editing fotografico e "Assistente Disegno" sono ora disponibili, insieme a Samsung DeX per un'esperienza desktop collegando un monitor esterno. I tasti programmabili (Top Key e XCover Key) consentono l'accesso rapido ad app e funzioni cruciali come la scansione di codici a barre o il push-to-talk, ottimizzando i flussi di lavoro. La sicurezza è affidata alla piattaforma Samsung Knox, con Knox Vault che protegge i dati sensibili tramite crittografia hardware avanzata. Ulteriori livelli di protezione includono Kernel Protection, DEFEX in tempo reale e Warranty Bit per rilevare manomissioni.

Disponibilità e prezzi

I nuovi Samsung Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro saranno disponibili per l'acquisto in Italia a partire da maggio 2025. Il Galaxy XCover7 Pro avrà un prezzo di partenza di 619,90 euro, mentre il Galaxy Tab Active5 Pro partirà da 699,00 euro. Questi dispositivi rappresentano un investimento strategico per le aziende che cercano di dotare i propri team sul campo di strumenti tecnologici potenti, affidabili e costruiti per resistere alle sfide quotidiane.