Stanco di rompere il telefono? Prendi questo Blackview: unisce resistenza e convenienza

Se vi è capitato di rompere più volte il telefono a causa delle cadute frequenti, ma nonostante tutto non volete usare una cover protettiva, gli smartphone rugged sono la soluzione perfetta per voi. Tra i marchi più noti in questo settore, spicca Blackview, i cui modelli stanno attualmente beneficiando di ottime offerte su eBay. In particolare, il modello BV5300Pro è sceso a un prezzo estremamente conveniente grazie al coupon "BRAND24", che vi permette di acquistarlo a soli 113,04€!

Blackview BV5300Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview BV5300Pro è particolarmente consigliato a chi vive una vita attiva e avventurosa, ma anche a coloro che operano in ambienti difficili o ad amanti della natura che desiderano immortalare momenti unici senza preoccuparsi dell'integrità del loro dispositivo. Grazie alla sua robustezza certificata IP68/IP69K/MIL-STD-810H, questo smartphone soddisfa le necessità di chi necessita di un telefono resistente a cadute, immersioni, fango, venti violenti e temperature estreme.

Per coloro che hanno bisogno di una batteria dalla lunga durata, il BV5300Pro con 6.580mAh offre fino a 25 ore di chiamate continue e supporta la ricarica inversa OTG, per ricaricare altri dispositivi in caso di emergenza. Inoltre, è dotato di Android 14, un processore octa-core che garantisce prestazioni fluide anche nel multitasking, nonché un'espansione della memoria fino a 1TB per non dover mai rinunciare a foto, app e contenuti multimediali.

Per gli amanti della fotografia, il BV5300Pro offre una fotocamera impermeabile da 13MP + 8MP, con diversi modi fotografici adatti a ogni situazione. Dotato di schermo HD+ IPS da 6 pollici, NFC, riconoscimento facciale e GPS integrato, è adatto a chi cerca uno smartphone che combina resistenza, tecnologia e praticità, il tutto offerto a un prezzo più che competitivo.

