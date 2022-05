Xiaomi 12 Pro e Google Pixel 6 Pro rappresentano due delle proposte per il mercato premium smartphone fra le più complete e potenti acquistabili nella prima metà del 2022.

Quale dei due smartphone però, fra il device Android realizzato da Big G e l’alternativa made by Xiaomi, saprà conquistarvi e diventare la preferibile? Andiamo ad analizzare le schede tecniche dei due smartphone, mettendo in risalto i punti di forza dell’uno e dell’altro.

Se in un primo momento, ormai tanti anni orsono, Xiaomi era considerata dal mercato come l’ultima arrivata, oggigiorno le cose sono nettamente cambiate grazie a modelli come lo Xiaomi 12 Pro in grado di tenere testa ai migliori flagship della concorrenza. Uno dei diretti rivali del top di gamma cinese è proprio lo smartphone Android “per eccellenza”, ovvero Google Pixel 6 Pro, terminale con il quale Google ha deciso di rivoluzionare la propria offerta premium.

Due smartphone che non passano inosservati

La voglia di dimostrare al mercato tutte le potenzialità di questi due terminali ha portato le aziende a non lesinare in quasi nessun aspetto, costruzione e cura dei materiali in primis. Sia Xiaomi 12 Pro che Google Pixel 6 Pro sono infatti due terminali importanti e imponenti, costruiti in maniera impeccabile utilizzando un sapiente mix di vetro e metallo.

Google Pixel 6 Pro è forse il terminale più particolare che il mercato abbia visto da anni a questa parte, con questa sporgenza posteriore in grado di diventare subito un tratto distintivo e in grado di spaccare la critica fra chi adora questa particolare implementazione e chi invece non la sopporta.

Xiaomi 12 Pro, d’altra parte, potrebbe a prima vista sembrare un top di gamma dall’approccio più conservativo, con l’area fotografica in risalto ma con una disposizione dei sensori non così innovativa. Menzione d’onore però per la finitura satinata del device Xiaomi, in grado di risultare molto più piacevole alla mano se confrontata con il vetro lucido che troviamo nel retro di Google Pixel 6 Pro.

Display veloci e risoluti

L’appellativo “Pro” nel mondo Android prevede grande attenzione anche al comparto display. Per entrambi i modelli sono stati scelti pannelli in grado di dimostrare tutta la qualità raggiungibile nel 2022, con tecnologia OLED e alte frequenze di aggiornamento variabili a fare da padrone.

Fra i dettagli in comune troviamo inoltre la scelta delle aziende di implementare schermi curvi. Al netto di questo dettaglio, però, per entrambi i pannelli ci troviamo davanti a due schermi senza difetti oggettivi, in grado di regalare picchi di luminosità e scorrevolezza ai massimi della categoria, il tutto con la qualità cromatica e di contrasto tipica della tecnologia OLED.

La più grande differenza sta nella forma dei pannelli stessi: Xiaomi ha optato per degli angoli estremamente arrotondati mentre Google ha scelto un approccio più squadrato.

Fotocamere: la vera sfida è qui!

Se a livello di costruzione e di display, quindi, non si possono segnare reali differenze sostanziali, l’ambito fotografico è dove la sfida inizia a diventare veramente intensa e accesa.

In un mercato che negli ultimi anni ha dimostrato quanto l’elaborazione dell’immagine sia importante, sia Xiaomi che Google hanno voluto dimostrare con questi due terminali di essere in grado di sapere unire al meglio l’hardware al software, al fine di creare il miglior mix possibile per gli amanti delle fotografie e video. Entrambi i dispositivi propongono ovviamente più sensori in grado di coprire le varie esigenze, passando tra lenti grandangolari, ultragrandangolari e teleobiettivi.

Google, ancora più che Xiaomi, prova con la sua Google Camera (l’applicativo fotografico diventato celebre con la serie Pixel) a migliorare le foto in post produzione grazie a degli algoritmi unici nel mercato. L’approccio di Xiaomi è invece incentrato forse più sulla qualità video che sulle foto, con una stabilizzazione e una qualità di registrazione (risoluzione fino a 8K) in grado di andare incontro alle esigenze sempre più chiare degli utenti in merito al mercato dell’intrattenimento social e non solo.

Le differenze più nette e le peculiarità distintive, fra software e batterie

La MIUI da sola basterebbe come differenza in grado di avvicinare (o allontanare) gli utenti da Xiaomi 12 Pro. La particolarissima interfaccia utente è infatti diventata uno dei cardini dei terminali del produttore, con tantissime personalizzazioni e funzionalità uniche. D’altra parte Google Pixel 6 Pro ha abbandonato i canoni dell’interfaccia puramente stock e snella, andando incontro alle esigenze del mercato che richiedeva anche a Google uno sforzo di personalizzazione sui suoi terminali proprietari.

Grande attenzione al tema ricarica e autonomia per il terminale Xiaomi, con il supporto alla tecnologia di ricarica ultra rapida che sta diventando sempre più una necessità del mercato, ancora solo parzialmente accolta da Google con la sua ultima famiglia di smartphone.

Schede tecniche a confronto

Xiaomi 12 Pro

Google Pixel 6 Pro

Dimensioni e peso 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

204g 163,9 x 75,9 x 8,9 mm

210g Display 6,7″

AMOLED LTPO QHD+ (3200 x 1440 pixel)

120Hz 6,71″, AMOLED LTPO

QHD+ (1440 x3120 pixel)

120Hz SoC Snapdragon 8 Gen 1 Google Tensor RAM e memoria interna 12GB LPDDR5

128GB/256GB UFS 3.1 12GB LPDDR5

128GB/256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 50MP, f/1.9, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS

50MP, f/1.9, 48mm (zoom 2x), PDAF

50MP, f/2.2, FOV 115˚ 50MP, f/1.9, 25mm, Dual Pixel PDAF, OIS

48MP, f/3.5, 104mm (zoom 4x), PDAF, OIS

12 MP, f/2.2, 17mm, FOV 114˚ Fotocamera anteriore 32MP, f/2.5 11,1MP, f/2.2 (FOV 94°) Sistema operativo Android 12 – MIUI 13 Android 12 Batteria e ricarica 4600mAh

Ricarica rapida HyperCharge a 120W

Ricarica wireless a 50W 5000mAh

Ricarica rapida USB Power Delivery 3.0 a 30W

Ricarica wireless a 21W (con Google Pixel Stand di seconda generazione) Connettività 5G, NFC ,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS

Sarà il prezzo a farvi scegliere?

Tutta questa completezza e queste potenzialità si rispecchiano in prezzi di listino dedicati ai veri appassionati del mercato smartphone:

Colori disponibili: blu, grigio o viola

Colori disponibili: Stormy Black