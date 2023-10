Xiaomi 13T Pro + tablet Redmi: super bundle in sconto di 199€!

Ormai il Natale si fa sempre più vicino, e in molti attendono le offerte del Black Friday per poter fare i propri acquisti tech in modo da risparmiare. Tuttavia, non è necessario aspettare questo evento, dato che Amazon sta riservando ai suoi clienti un'offerta eccezionale sul bundle che include lo Xiaomi 13T Pro e il tablet Redmi Tab SE.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Grazie allo sconto del 18%, infatti, pagherete entrambi i dispositivi appena 899,90€ anziché 1.098,90€, davvero un risparmio notevole per due prodotti di questa qualità. Potrete anche scegliere di rendere l'acquisto ancora più agevole dilazionando la spesa in comode rate mensili selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Xiaomi 13T Pro + tablet Redmi Tab SE, chi dovrebbe acquistarli?

Stiamo parlando di due prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che, acquistati in bundle, hanno un costo ancora più conveniente. Sono la scelta ideale per professionisti e studenti che potranno avere a propria disposizione due dispositivi con cui lavorare, studiare e videogiocare: la sinergia fra lo Xiaomi 13T Pro e il tablet Redmi Tab SE rende quindi questa combo perfetta per chi desidera sostituire il vecchio smartphone e acquistare un nuovo tablet leggero e ultraperformante.

Potreste anche pensare di tenere per voi un dispositivo e regalare l'altro, per portarvi avanti con i doni di Natale. Più nel dettaglio, il 13T Pro, di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione, è uno smartphone altamente performante e dallo schermo ampio, ideale per chi cerca un prodotto di qualità che lo accompagni tutto il giorno. Il tablet Redmi Tab SE ha un grande schermo da 11" ad alta definizione e, grazie a Dolby Atmos e ai potenti speaker, è perfetto per chi ama guardare contenuti in streaming.

Quanto al prezzo, il risparmio è assolutamente garantito proprio dal fatto che i due dispositivi siano venduti insieme: infatti, se li doveste acquistare separatamente spendereste 1.098,90€, quasi 200€ in più rispetto al bundle. Alla luce di questo, è evidente che non c'è momento migliore per portare a casa uno smartphone e un tablet di ottima qualità spendendo davvero molto poco, rispetto al reale valore commerciale dei prodotti.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!