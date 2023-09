Durante l’evento dedicato svoltosi a Berlino, Xiaomi ha presentato il nuovo smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro, l’arrivo in Europa di Xiaomi Band 8 e la nuova serie Xiaomi 13T. Questa nuova famiglia di smartphone flagship promette prestazioni di fascia premium e un occhio di riguardo alla fotografia mobile ad un prezzo che farà gola a molti.

La serie Xiaomi 13T è il più recente risultato della collaborazione tra Xiaomi e l’iconico marchio tedesco Leica. Per questo motivo, il comparto fotografico è stato messo al centro dell’attenzione.

La fotocamera principale da 50MP con lente asferica 7P da 24mm garantisce riprese ad alta gamma dinamica, mentre il teleobiettivo da 50MP (50mm equivalenti) promette scatti dettagliati e nitidi. L’ultragrandangolare da 12MP è pensata per catturare panorami mozzafiato. Le due modalità fotografiche, “Leica Authentic” e “Leica Vibrant“, permettono la scelta tra colori vivaci e alto contrasto, permettendo agli utenti di esprimere la propria creatività. Inoltre, con sei filtri Leica e quattro nuove filigrane, le opzioni creative sono praticamente infinite.

La serie Xiaomi 13T introduce anche la funzione Stili Fotografici Personalizzati nella modalità Pro, consentendo agli utenti di regolare colori, sfumature e texture per ottenere uno stile unico e memorabile.

Xiaomi 13T Pro eleva l’esperienza cinematografica grazie alla registrazione video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit, che offre un controllo del colore di livello mai visto su uno smartphone. Gli utenti possono importare i propri stili LUT preferiti, dando un tocco personale ai propri video. La registrazione in 8K garantisce qualità cinematografica, mentre la stabilizzazione OIS (solo per la fotocamera principale) ed EIS mantengono i video fluidi anche in movimento.

La Serie Xiaomi 13T offre anche una potente suite di editing video, ideale per la creazione di contenuti professionali per i social media o i vlog personali.

Gli Xiaomi 13T e 13T Pro non sono però solo fotocamere. Con uno schermo CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione di 1,5K, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T offrono una qualità visiva eccezionale. La luminosità massima raggiunge i 1200 nit sostenuti e i 2600 nit di picco, garantendo immagini chiare anche sotto la luce diretta del sole.

Supportata la visione di contenuti HDR10+ e l’audio Dolby Atmos grazie ai doppi altoparlanti integrati, offrendo un’esperienza multimediale immersiva.

Xiaomi 13T Pro è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una CPU Octa-core e una GPU ARM Immortalis-G715 per un’esperienza di gioco di fascia alta. Xiaomi 13T utilizza il processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, garantendo eccellente efficienza energetica e prestazioni di buon livello.

I dispositivi Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili in tre eleganti varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca posteriore in pelle vegana Xiaomi BioComfort o vetro lucido aggiunge un tocco di lusso e comfort al design. Entrambi gli smartphone sono resistenti all’acqua e alla polvere con una certificazione IP68, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano.

Xiaomi dimostra anche un impegno per l’assistenza clienti, offrendo quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Prezzi e Disponibilità

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili per l’acquisto a partire dalle 15:30 del 26 settembre su diverse piattaforme, compresi mi.com, Amazon e Xiaomi Store Italia. I prezzi variano a seconda delle configurazioni:

Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni:

12GB + 256GB a partire da 799,90 euro

12GB + 512GB a partire da 899,90 euro

16GB + 1T a partire da 999,90 euro

Xiaomi 13T, nell’unica configurazione 8GB + 256GB, è disponibile a partire da a partire da 699,90 euro.

Entro un anno dopo l’acquisto, inoltre, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia. Sarà inoltre disponibile un Servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso il centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall’acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto).

Gli utenti hanno infine diritto a 100 GB di spazio di archiviazione cloud Google One per 6 mesi di prova e a 3 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all’applicazione YouTube Music.