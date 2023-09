Xiaomi ha annunciato al mondo il suo più avanzato smartwatch: lo Xiaomi Watch 2 Pro. Questo orologio è stato lanciato insieme alla Xiaomi Smart Band 8 come parte di una nuova gamma di dispositivi indossabili progettati per portare un’esperienza di connessione avanzata ai consumatori, in sintonia con la nuovissima serie Xiaomi 13T.

Xiaomi Watch 2 Pro è il gioiello di questa nuova linea di prodotti indossabili. Basato su Wear OS di Google, questo smartwatch unisce l’efficienza all’eleganza. Ma cosa rende così speciale questo dispositivo?

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è mosso dalla piattaforma wearable di nuova generazione Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, che offre prestazioni ultraveloci e una sorprendente efficienza energetica. Ciò significa che il dispositivo funziona senza intoppi, indipendentemente da ciò che gli si chiede di fare. È inoltre dotato di connettività LTE, il che significa che potete rimanere connessi al vostro smartphone senza doverlo tirare fuori dalla tasca.

L’integrazione con la suite di app di Google è un punto forte di questo smartwatch. Avrete accesso a strumenti familiari come Google Wallet, Google Maps e Google Assistant, il che renderà la vostra esperienza ancora più comoda e personalizzabile. Inoltre, Xiaomi Watch 2 Pro è dotato di una serie completa di funzionalità per il monitoraggio del benessere e del fitness, che vi aiuteranno a tenere traccia delle vostre abitudini e a prendervi cura di voi stessi.

Se siete appassionati dell’attività fisica, questo smartwatch è da tenere in seria considerazione. Grazie al GNSS a doppia banda, potrete monitorare le vostre attività sportive con una precisione incredibile. Con oltre 150 modalità, lo Xiaomi Watch 2 Pro vi offrirà analisi dettagliate degli allenamenti e delle prestazioni. Inoltre, vi aiuterà a comprendere i vostri pattern di sonno, offrendo consigli preziosi per migliorare la vostra qualità delle dormite e, di conseguenza, il vostro benessere generale.

Il design dello Xiaomi Watch 2 Pro è una fusione di eleganza e solidità, grazie alla sua resistente struttura in acciaio inossidabile. Potete scegliere tra un lussuoso cinturino in pelle o uno in gomma fluorurata in base al vostro stile personale. Il display AMOLED da 1,43″ ad alta risoluzione è dotato di una corona girevole e di un tasto di scelta rapida, che rendono la navigazione tra le funzioni personalizzate e i più di 20 quadranti preinstallati un gioco da ragazzi.

“In un mercato che cresce anno dopo anno come quello degli wearable, Xiaomi torna protagonista con due dispositivi che vestono perfettamente il concetto di interoperabilità, centrale nella nostra strategia SmartphoneXAioT” – afferma Andrea Crociani, Marketing Manager AioT di Xiaomi Italia. “Questa volta arrivano sul mercato italiano due dispositivi smart volti a soddisfare qualsiasi necessità, quelle legate allo sport e alla personalizzazione, come Smart Band 8, fino a un accessorio premium, come Watch 2 Pro, basato su WearOS pensato per offrire il massimo delle funzionalità senza perdere eleganza e stile“.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch 2 Pro sarà disponibile in due versioni, eSIM o Bluetooth, e in due colori, Black o Silver. Ecco un elenco dettagliato di tutte le varianti dello smartwatch insieme ai rispettivi prezzi:

Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE:

Prezzo di 329,99 euro

Disponibilità nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone.

Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth (Colorazione Silver):

Prezzo standard di 269,99 euro

Prezzo speciale (Early Bird) di 249,99 euro

Disponibile per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro da oggi, con l’offerta Early Bird valida fino al 27 settembre. In futuro, sarà disponibile anche nella versione Black.

Sia che siate appassionati di fitness che cercano prestazioni avanzate, o semplicemente alla ricerca di uno stile elegante e connesso, il Xiaomi Watch 2 Pro ha qualcosa da offrire a tutti.