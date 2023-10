Xiaomi 13T: da poco sul mercato, ma già in sconto di oltre 200€!

Uno degli smartphone più recenti tra quelli usciti sul mercato, oltre ai Google Pixel 8 e 8 Pro, è lo Xiaomi 13T. La nuova versione del modello top di gamma di Xiaomi riesce a superare il suo predecessore, dando vita a un dispositivo incredibile sotto ogni punto di vista, e soprattutto per quanto riguarda la fotografia.

Ebbene, se stavate pensando di acquistarlo sarete felici di sapere che lo Xiaomi 13T nella versione da 256GB è già scontato su eBay a soli 482,59€, con un risparmio di oltre 200,00€ rispetto al suo prezzo di listino! Le scorte disponibili sono molto poche e stanno andando a ruba in fretta, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito per non perdere l'occasione.

Xiaomi 13T, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo già accennato, l'assoluto punto di forza dello Xiaomi 13T è il sistema di fotocamere professionali realizzato in collaborazione con Leica. Questo lo rende perfetto per chi desidera un dispositivo capace di scattare foto e video alla pari di una macchina fotografica, sfruttando alcune delle tecnologie più innovative del settore per ottenere risultati incredibilmente realistici e precisi.

Ciò detto, giacché anche gli altri comparti del dispositivo arrivano praticamente al livello di un top di gamma, si tratta della scelta ideale anche per tutti coloro che desiderano uno smartphone di qualità spendendo la metà rispetto ai modelli più avanzati sul settore, come iPhone 15 o Samsung Galaxy S23. Potrete contare, infatti, su una batteria a lunga autonomia e con ricarica rapida, su un display AMOLED spettacolare e un processore potente, che rendono lo Xiaomi 13T perfetto anche per attività più impegnative.

Torniamo, dunque, a parlare del prezzo di questo magnifico smartphone: considerando che il suo prezzo di listino è di 699,90€, grazie all'attuale offerta di eBay potrete risparmiare ben 217,31€. Si tratta del minimo storico a cui storico a cui sia mai stato disponibile lo Xiaomi 13T giacché, essendo uscito sul mercato da pochissimo, non era ancora mai stato oggetto di sconti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

