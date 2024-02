Xiaomi 14 Ultra avrà un comparto fotografico da urlo, in arrivo al MWC

Con l'avvicinarsi dell'attesissimo lancio globale della serie Xiaomi 14 il 25 febbraio, gli appassionati sono in fermento per le presunte specifiche del modello di punta, lo Xiaomi 14 Ultra. Il noto informatore Yogesh Brar ha recentemente condiviso alcuni dettagli intriganti, fornendo un'anticipazione di ciò che potrebbe far risaltare questo dispositivo nell'affollato mercato degli smartphone.

Secondo Brar, lo Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere dotato di uno splendido display QHD+ AMOLED LTPO da 6,73 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo non è solo impressionante dal punto di vista visivo, ma è anche molto potente sotto il cofano, con il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Grazie alla reputazione di Xiaomi di fornire dispositivi ad alte prestazioni, le aspettative sono elevate.

Una delle altre caratteristiche principali è la batteria da 5.300mAh, che dovrebbe garantire un utilizzo prolungato. Inoltre, l'inclusione di una capacità di ricarica via cavo da 90W suggerisce tempi di collegamento all'alimentatore ridotti. Anche se i dettagli sulla ricarica wireless non sono ancora emersi, le tendenze passate con i dispositivi Ultra di Xiaomi suggeriscono la sua probabile presenza.

Gli appassionati di fotografia hanno motivo di essere entusiasti, poiché si dice che lo Xiaomi 14 Ultra sia dotato di una configurazione a quattro fotocamere. Questa include un impressionante sensore da 1 pollice da 50MP con ottica Leica, un obiettivo ultra-wide da 50MP, un teleobiettivo con zoom 3,2x da 50MP e un altro teleobiettivo con zoom 5x da 50MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere un sensore da 32MP.

Le indiscrezioni suggeriscono anche che lo Xiaomi 14 Ultra sarà dotato di un grado di protezione IP68, cosa che lo renderà resistente all'acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Sul fronte del software, il dispositivo dovrebbe avere a bordo HyperOS, basato su Android 14.

Con un sorprendente colpo di scena, le fughe di notizie accennano a una potenziale edizione speciale Titanium per lo Xiaomi 14 Ultra. Mentre si prevede che la versione standard sia caratterizzata da un telaio centrale in alluminio, Xiaomi potrebbe rivolgersi ai fan più accaniti con una variante Titanium, seguendo la strategia adottata con lo Xiaomi 14 Pro.

Tenendo conto della praticità, si dice che Xiaomi offrirà lo Xiaomi 14 Ultra in tre varianti di memoria: 12GB di RAM + 256GB di storage, 16GB + 512GB e 16GB + 1TB. Questo approccio, che evita le stravaganti configurazioni con 24GB di RAM, mira a mantenere un prezzo più ragionevole per i potenziali acquirenti.

Con il MWC 2024 alle porte, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo lancio di Xiaomi. Mentre le voci continuano a circolare, gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza la presentazione ufficiale per vedere se lo Xiaomi 14 Ultra è all'altezza del clamore e si assicura un posto tra i migliori cameraphone dell'anno.