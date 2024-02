Questo caricatore 3-in-1 eliminerà ogni cavo dalla scrivania, AFFARE al -23%!

La vostra scrivania è sempre piena di cavi e caricatori e fate sempre fatica a mettere sotto carica tutti i vostri dispositivi? A fare al caso vostro è l'utilissimo caricatore 3 in 1 di Baseus, uno dei brand più noti per quanto riguarda il mondo dei power bank. Questo utilissimo dispositivo, con le sue 3 porte, tra cui due USB-C PD3.1 da 140W e una USB-A da 30W, vi permette di caricare smartphone, laptop, auricolari e qualsiasi altro dispositivo compatibile, il tutto in un unico caricatore. La bella notizia? Oggi potrà essere vostro a soli 76,99€ invece di 99,99€ grazie allo sconto del 23% offerto da Amazon!

Caricatore 3 in 1 Baseus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Baseus Caricatore USB C 160W rappresenta una soluzione all'avanguardia ed estremamente conveniente per chi necessita di ricaricare più dispositivi in modo efficiente e veloce. Grazie alle sue tre porte, di cui due USB-C compatibili con PD3.1 e una USB-A, è l’ideale per chi possiede una vasta gamma di dispositivi come MacBook Pro/Air, iPhone delle serie più recenti, iPad Pro, o i nuovi Samsung Galaxy S23, ma anche auricolari, tablet e persino console come Nintendo Switch. Si tratta, dunque, di un accessorio che tornerà utile tanto ai professionisti in movimento, che necessitano di mantenere i loro dispositivi sempre carichi, quanto a chi lavora da casa e desidera eliminare l'ingombro dei cavi dalla scrivania, oppure ha a disposizione solamente una presa.

Inoltre, la presenza della tecnologia GaN 5 Pro non solo garantisce una ricarica rapida e sicura grazie alla protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, ma offre anche il vantaggio di un design compatto e leggero, ideale per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare all'efficienza. Infine, il pacchetto include un caricabatterie, un cavo USB-C a USB-C 240W e un manuale dell'utente, con tanto di garanzia di 24 mesi.

Insomma, il caricatore 3 in 1 di Baseus rappresenta una soluzione ottimale per chi cerca un caricabatterie potente, sicuro e versatile: la sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, unita alla tecnologia GaN 5 Pro per una ricarica efficiente e veloce, lo rende un accessorio indispensabile per tutti. Con una riduzione di prezzo da 99,99€ a 76,99€, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendolo un investimento decisamente consigliato!

