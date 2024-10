Xiaomi 15 e 15 Pro saranno dei cameraphone eccezionali, guardate che foto!

Xiaomi ha annunciato le imminenti novità della serie Xiaomi 15, presentando un sensazionale aumento della capacità della batteria a 6.100mAh e un'evoluzione della fotocamera teleobiettivo fino a 5x per il modello Pro. Per dimostrarne le capacità avanzate, la compagnia ha rilasciato alcune immagini di esempio scattate con i nuovi dispositivi.

Lo Xiaomi 15 Pro si distingue per la sua fotocamera principale da 50MP e l'unità teleobiettivo da 50MP con zoom 5x, migliorata rispetto al predecessore Xiaomi 14 Pro che montava un teleobiettivo 3,2x. La fotocamera principale mantiene un'apertura f/1.4, mentre il teleobiettivo è caratterizzato da un'apertura piuttosto ampia di f/2.5.

La serie Xiaomi 15 sarà svelata il 29 ottobre

Uno degli aspetti più innovativi presentati è il sistema AISP 2.0, un algoritmo di elaborazione delle immagini assistito dall'AI che ottimizza notevolmente i tempi di elaborazione, riducendoli dell'82%, e migliora la qualità delle immagini.

Questa tecnologia è particolarmente evidenziata attraverso una comparazione di foto scattate sia con il teleobiettivo 3.2x che con uno zoom digitale di 5x sulla versione standard Xiaomi 15, dimostrando una qualità robusta anche nelle condizioni di zoom elevato.

La serie Xiaomi 15 si preannuncia quindi non solo come un passo avanti nell'ambito dei cameraphone, ma anche come una solida proposta nel settore degli smartphone grazie all'incremento delle prestazioni e dell'efficienza energetica.