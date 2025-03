Xiaomi 15: coupon, permuta e omaggi per chi lo acquista subito

Il nuovo Xiaomi 15 è arrivato e porta con sé un’offerta davvero ottima per chi desidera acquistarlo al lancio. Questo modello si presenta come un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone compatto ma potente, senza dover necessariamente optare per il fratello maggiore "Ultra". Per rendere ancora più allettante la proposta, Xiaomi ha deciso di offrire una serie di vantaggi esclusivi ai primi acquirenti, tra cui uno sconto immediato di 100€, una valutazione altrettanto di 100€ per la permuta del vecchio dispositivo e persino un omaggio sotto forma di Xiaomi Watch S4 Rainbow.

NB: ricordatevi di richiedere il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Xiaomi 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi 15 è ideale per gli utenti esigenti che cercano uno smartphone completo e all'avanguardia. Con il potente processore Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM, soddisferà le esigenze di chi utilizza applicazioni pesanti o giochi di ultima generazione. Il display OLED da 6,36" con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 3.200 nits vi regalerà un'esperienza visiva eccezionale, mentre la batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida a 90W vi permetterà di utilizzare intensamente il dispositivo per tutta la giornata.

Dal punto di vista tecnico, lo Xiaomi 15 si distingue per un design compatto e maneggevole, grazie al suo display da 6,36 pollici, una dimensione più contenuta rispetto ai classici 6,7 pollici che si trovano sempre più spesso sugli smartphone di fascia alta. Questa scelta lo rende ideale per chi cerca un dispositivo più pratico, senza però rinunciare a un’esperienza visiva di qualità. Pur non avendo le prestazioni fotografiche avanzate della variante Ultra, questo modello offre comunque un comparto hardware all’avanguardia, garantendo velocità, fluidità e affidabilità nell’uso quotidiano.

Grazie a questa serie di promozioni, lo Xiaomi 15 diventa una delle opzioni più interessanti del momento, unendo convenienza, prestazioni e un design più compatto rispetto agli standard attuali. Tuttavia, è importante agire in fretta: gli sconti, la permuta vantaggiosa e il regalo esclusivo sono disponibili solo per un periodo limitato. Se state cercando un nuovo smartphone che unisca qualità e prezzo competitivo, questa è l’occasione perfetta per portarvi a casa un telefono di ultima generazione con vantaggi esclusivi.

